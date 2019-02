Orpo tarkentaa kokoomuskantaa: Ei yhtä sitovaa lukua, vaan yksilöllinen, tarpeeseen perustuva hoitajamitoitus

Istuvan oikeistohallituksen todellisuus paljastuu viimeistään nyt. Yksi ministeri sanoo yhtä, toinen toista ja kolmas on vaan muuten pihalla asiasta. Tätähän se on ollut viimeiset neljä vuotta ja on jo korkea aika saada tämä hallitusasiakin kuntoon. Onneksi kevään vaalit antavat sille täydet mahdollisuudet.