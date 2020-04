Nuori viljelijä Kaisa Pihlaja kokosi turvalistan koronakevään varalle: "Nyt ei ole aika leikkiä sankaria"

Juu, näinhän se on. Eikä se puun kasvattaminen edes kauheasti sido hiiltä. En tiedä mistä tällainen legenda on saanut alkunsa. Puun sitomasta hiilestä puusta ja ilmastosta riippuen 5-40% on sitoutunut juuristoon ja loput puun maanpäällisiin osiin eli se osa ei ole pois hiilenkierrosta vaikka tällaista mielikuvaa yritetään luoda. Ja kun lasketaan kuinka kauan puu kasvaa, ei tuo kovin nopeata hiilensidontaa ole.. Havumetsien hiilensidonta kuivassa ilmastossa on paljon huonompaa kuin lehtimetsän kosteassa ilmastossa missä puun lehtimassa kompostoituu nopeasti. Siihen väliin menee laidun nurmi, joka sitoo hiiltä tehokkaammin kuin havumetsät. Nebraskan yliopiston tutkimus. Kaikkein tehokkainta hiilensidontaa on maankäytön muutos. Hiiltä on vaikea sitoa takaisin sinne mistä se ei ole koskaan karannutkaan. Eli esimerkiksi Suomen luontoon. Suomen osalta kyse ei ole ollenkaan hiilinielujen kasvattamisesta, koska me olemme metsäinen maa ja pelloissamme on paljon hiiltä, osassa hiiltä vapautuu kiertoon ja osassa hiiltä sitoutuu, mutta kun sitä peltomaatakin on täällä niin vähän.. Suomen osalta kyse on hiilipäästöjen vähentämisestä, biokaasubusseista, maalämpötaloista jne.