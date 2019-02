Nelostie on yhä suljettu liikenteeltä Pulkkilan eteläpuolella, rekkoja on suistunut tieltä ja ajoneuvoja on ollut poikittain ajoradalla

Vesisade ja pikkupakkanen jäädyttivät teiden pinnat erittäin liukkaiksi suuressa osassa Pohjois-Pohjanmaata torstaina iltapäivällä. Huono ajokeli on aiheuttanut suuria ongelmia raskaalle liikenteelle.

Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kerrottiin kello 17.15 aikaan, että Nelostie on ollut torstaina poikki useasta kohtaa.

Päivystävä palomestari Esa Ihalainen sanoo, että raskaita ajoneuvoja on suistunut tieltä ja osa poikittain ajoradalla.

Kello 18.30 Nelostie on yhä poikki ainakin Pulkkilan eteläpuolella, sillä siellä on useita ajoneuvoja jumissa. Henkilöautoliikenteelle on kiertotie Pulkkilan keskustan kautta.

Aiemmin päivällä Nelostie oli suljettu liikenteeltä myös Temmeksellä sekä Kärsämäen ja Pyhäjärven välillä.

Ihalainen sanoo, että Oulusta etelään suuntaavien kannattaa valita vaihtoehtoinen reitti. Vielä ei ole tietoa siitä, kuinka kauan ongelmat Nelostiellä jatkuvat.

– Täällä satoi vettä runsaasti kello 14:n aikaan ja samalla lämpötila oli vielä pakkasen puolella. Tiet jäätyivät täysin, Ihalainen sanoo.

Myös pienemmillä teillä raskaalla liikenteellä on ollut ongelmia pysyä tiellä.

Jokilaaksojen alueella on sattunut myös useita henkilöautojen ulosajoja torstaina iltapäivällä. Hälytystehtäviä pelastuslaitokselle on tullut yhteensä kaksitoista. Kukaan ei ole loukkaantunut vakavasti.

Jäiset tiet vaikeuttivat liikennettä merkittävästi myös Oulussa torstaina iltapäivällä.