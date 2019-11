Ministeri Sirpa Paatero eroaa Posti-kohun vuoksi, jäi sairauslomalle – Vihreiden puheenjohtaja Ohisalo tukee pääministeri Rinnettä

Ohessa hyvä puheenvuoro.

Tänä aamuna on käynyt selväksi, että miljardiluokan liikevaihtoa pyörittävän Postin hallituksella ei ole ollut omistajan eli valtion tukea strategiselle toimilleen.

Mikään vastuullinen firma ei toimi näin, tietämättä mikä on omistajan tahto.

On selvää, että Postin hallitus menee vaihtoon. Omistajana on kuitenkin valtio, jolla on firmasta 100 prosentin osuus.

Ei voi edes kuvitella, että Postin hallitus ei nauttisi omistajan täyttä luottamusta.

Jos Postin hallitus ei jätä itse paikkaansa, se vaihdetaan.

Tämä on täysin selvää.