Luvassa lisää lakkoja ja mielenilmauksia – PAM päätti useista toimista irtisanomiskiistassa

70-luvulla kun lakkoiltiin niin lakko tarkoitti sitä, että lakko päättyi vasta sitten kun sopimus syntyi. Kannaattaa kokeilla tällaista ihan kunnon lakkoa PAM ja muiden järjestöjen. Me saatiin näillä 70-luvun lakoilla aikaan ne hyvät asiat työntekijöiden kannalta jotka oli vielä 80-luvun loppuun saakka. Ahon hallitus 90-luvun alussa käytti lamaa hyväkseen ja siitä alkoi se riisto ja leikkaukset jotka on aina kohdistunut heikoimmassa asemassa oleviin. Varallisuusvero on poistettu samalla kun on leikattu työntekijöiden ansioita. Eilen TV:stä tuli MOT -ohjelma jossa tuli hyvin esille miten verokikkailu on mahdollista ihan lain mukaan ja näillä ulkomaille tehdyillä siirroilla valtio on menettänyt 1300 miljoonaa euroa viime vuosina ja ne tietenkin sitten revitään työntekijän selkänahasta erilaisilla leikkauksilla joiden kerrotaan olevan "uudistuksia"