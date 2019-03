LM-kysely: Seuraavan hallituksen pitää perua työttömien aktiivimalli, sanoo työttömyyskassojen johtajien enemmistö

Näin työttömyyskassojen johtajat kommentoivat

Sami Aapro

Yrittäjät (AYT)

"Mallia tulee vähintäänkin jatkokehittää reilusti. Pelkkänä leikkurina sen ei voi antaa jatkua. Mallin tueksi sen vaikutukset työllistymiseen, byrokratian ja työttömyysetuuksien väistämättömään leikkaukseen tulee kuitenkin tutkia kunnolla ennen päätöksentekoa."

Pasi Koskinen

Julkiset ja hyvinvointialat (JHL)

"Tarvitaan työvoimapolitiikkaa ja palveluja, jotka auttavat työllistymään tai kouluttautumaan uuteen työhön. Työttömät tarvitsevat tukea. Järjestelmää vaatii yksinkertaistamista."

Jenni Korkeaoja

Suomen elintarviketyöläiset

"Työttömän energiaa menee siihen, että hän pyrkii täyttämään mallin vaatimukset, kun kaikki resurssit pitäisi oikeasti käyttää siihen, että hän pääsee takaisin töihin."

Irene Niskanen

Teollisuus

"Aktiivimalli täytyisi poistaa tai vähintäänkin aktiivimallia täytyisi kehittää edelleen. Olisi luotava kokonaan uusi kannustavuuteen perustuva aktivointimalli. Eli malli, jossa aktiivisuus nostaa etuuden tasoa, eikä aktiivisuuden puute laske sitä. Tällainen malli on ansiopäivärahan maksaminen korotettuna työllistymistä edistävien palvelujen ajalta."

Antti Vienola

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset

"Kannattaisi varmaan miettiä enemmänkin kehittämistoimia, kuin pelkkää perumista. Aktiivimallia ei välttämättä kannata perua, jos ei ole mitään tuoda tilalle. Yleisesti ottaen suomalaisen järjestelmän siirtyminen vähemmän passivoivaan suuntaan olisi positiivista."

Merja Jokinen

Suomen yrittäjät (SYT)

"Kaikki aktivoiminen on hyväksi. Eri asia onko työttömyysetuuden laskeminen järkevää jos ei aktivoidu. Ehkä olisi järkevämpää maksaa korotettua etuutta niille, jotka aktivoituvat."

Jan Peltonen

Rakennusala

"Nykyinen tapa ei luo uusia työpaikkoja, mutta on lisännyt byrokratiaa. Työttömien työnhakijoiden taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt aktiivimallin myötä. Malli kohtelee epäoikeudenmukaisesti työkyvyttömiä työnhakijoita, joilla ei ole edes mahdollisuutta työllistyä."

Tarja Ojala

Sähköala

"Aktiivimallin toimeenpano on aivan liian monimutkaista ja työlästä kaikille tahoille, ja varsinkin työttömän on aivan mahdotonta selvittää omaa tilannettaan."

Sanna Alamäki

Yleinen (YTK)

"Laissa on seitsemän tapaa osoittaa aktiivisuus, ja lisäksi asetuksessa on viisi. Nollausperusteita on viisi ja poikkeuksia viisi. Vastikkeellisuuden lisääminen tällä tavoin on toivottoman byrokraattista."