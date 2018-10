Kymmenettuhannet valmiina laajeneviin lakkoihin – uudet työtaistelut tuntuisivat ainakin palveluissa ja teollisuudessa

Taitaa tuo 1 kansalainen olla niitä uuninpankolla maataloustukiaisilla makaavia jauhosaappaita kun on aikaa joka päivä räksyttää täällä.Kyllä ay-liikkeen tehtävä on puolustaa jäseniänsä tuollaiselta sortohallitukselta joka on koko hallitustaipaleen kurittanut palkansaajia.Tälle hallitukselle on ollut ominaista että kaikki muut sim.maajussit on saaneet lisää tukiaisia ja yrittäjät verohelpotuksia ja maksuja on siirretty työnantajalta työntekijälle.Nyt on aika järjestää sellaiset toimet että tuo peräkonttihallitus kaatuu.