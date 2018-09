Kommentti: Sattumaako? Supon osallistuminen Airiston Helmi -tutkintaan julki vasta Medvedevin vierailun jälkeen

Suojelupoliisi lähtee mukaan Airiston Helmi -tutkintaan. Mahtoiko olla sattumaa, että asiasta tiedotettiin vasta sen jälkeen, kun Venäjän pääministeri Dmitri Medvedevin vierailu oli päättynyt.

Suojelupoliisin lähtö mukaan Airiston Helmi -tutkintaan ei suoranaisesti yllätä. Lännen Media uutisoi jo keskiviikkona siitä, että suojelupoliisi on luvannut tarjota apuaan Krp:lle, jos sille on tarvetta. Samassa yhteydessä Supo vahvisti saaneensa etukäteen tiedon Turun saaristoon suunnitteilla olleesta massiivisesta viranomaisoperaatiosta.

Kirjoittaja Jussi Orell.

Torstaina Supon osallistumiselle saatiin vahvistus, kun Krp tiedotti asiasta.

Krp:n tiedotteen sanamuodot on harkittu tarkkaan, koska käynnissä oleva rikostutkinta on poikkeuksellisen arkaluontoinen. Tutkinnan kohteena oleva Airiston Helmi on rekisteröity Suomeen, mutta siihen liittyy muun muassa venäläiskytköksiä. Majoitus- ja matkailutoimintaa harjoittava yritys on hankkinut omistukseensa saaritontteja strategisina pidettyjen meriväylien varrelta Saaristomerellä.

Viranomaiset ovat johdonmukaisesti painottaneet, että kyse on talousrikostutkinnasta, kuten törkeän rahanpesun ja törkeän veropetoksen selvittämisestä. Tutkintaan liittyen vangittiin tiistaina kaksi henkilöä. Heistä toinen on Venäjän ja toinen Viron kansalainen.

Krp tiedotteessa Supon osallistumista tutkintaan perustellaan lavein sanakääntein.

– Osa alkuviikon aikana tutkitusta materiaalista on sellaista, jonka läpikäymiseen tarvitaan suojelupoliisin analyysia ja teknistä asiantuntemusta. Suojelupoliisin asiantuntijat arvioivat takavarikoidun materiaalin mahdolliset kytkökset suojelupoliisin toimialaan, tiedotteessa muotoillaan.

Krp siis varoo yhä visusti sanomasta, että tutkintaan liittyisi turvallisuuspoliittista ulottuvuutta. Tuskin Supoa kuitenkaan huvin vuoksi on kytketty tutkintaan. Jotain tilanteesta kertoo myös se, että Supoa oli tiedotettu viikonlopun operaatiosta etukäteen. Lännen Median tietojen mukaan Supo on osallistunut esitutkinta-aineiston tarkasteluun jo alkuviikosta lähtien.

Yhteensattuma on tuskin sekään, että Supon osallistuminen tutkintaan vahvistettiin vasta sen jälkeen, kun Venäjän pääministerin Dmitri Medvedevin Suomen-vierailu oli päättynyt. Nyt Medvedev pystyi kuittaamaan käynnissä olevan tutkinnan kevyesti keskiviikon tiedotustilaisuudessa.