Kokoomusnuorten Vuornos syyttää Rinnettä selän kääntämisestä – "Entiset kaupunkipuolueet vihreät ja sdp taipuivat yllättävän helposti keskustan maakuntamalliin"

Se on tätä vähemmistödemokratiaa. On otettava monenlaisia mielipiteitä huomioon näin hajonneessa puoluekentän maassa.

Vuornos sukunimi on jotenkin tuttu USA:sta. En muista miten. Kokoomuksenkin pitää (ilmeisesti) sopeutua tilanteeseen jossa ei ensimmäinen hallituksen sana ei ole leikkaus. Ja keneltä??