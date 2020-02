Kohun keskelle joutunut vasemmistoliiton toiminnanjohtaja eroaa tehtävistään – vitsaili jo vuonna 2015 Ruotsin kuninkaallisten ampumisella

Twitter-kohun keskelle joutunut vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnanjohtaja Misha Dellinger on irtisanoutunut tehtävistään perjantaina.

– Viime päivinä noussut kohu on syönyt luottamuksen, jota ilman ei ole mahdollista tehdä toiminnanjohtajan työtä. Siksi en voi tehdä muuta kuin kantaa vastuun tilanteesta ja irtisanoutua tehtävästäni. Kiitän kanssani työskennelleitä kuluneista vuosista ja pyydän anteeksi tuottamaani pettymystä, Misha Dellinger sanoo tiedotteessa.

Dellinger nousi otsikoihin torstaina, kun kävi ilmi, että hänen perustamaltaan Twitter-tililtä oli jaettu vihasisältöä. Viesteissä muun muassa sanottiin, että ilmastonmuutoksen kieltäjät ja natsit tulisi ampua.

Viesteissä myös todetaan, että fasismia tulee vastustaa väkivaltaisesti. Fasisteiksi viesteissä määriteltiin muun muassa perussuomalainen puolue, Jari Ehrnrooth ja Björn Wahlroos.

Dellinger kielsi kirjoittaneensa itse viestit. Hänen mukaansa nyt jo poistettu tili oli useamman ihmisen käytössä.

Uutisointi on antanut kuvan, että pitäisin väkivaltaa tai sillä uhkailua hyväksyttävänä. En pidä eivätkä @huggywuggy2-tilin väkivaltatwiitit ole kirjoittamiani tai vastaa arvojani. Tuomitsen kaiken väkivallan ja sillä uhkailun. Tili on anonyymitili, jolla on useita käyttäjiä. 1/2 — Misha Dellinger (@MiskaDellinger) February 27, 2020

Vasemmistoliiton puheenjohtajaja Li Andersson tuomitsi kirjoittelun aiemmin perjantaina. Hänen mukaansa Dellingerin eropäätös osoittaa vastuunkantoa.

– Vasemmistoliitto on rauhan liike, joka on sitoutunut tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteeen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Jokaisen vasemmistoliiton toimintaan osallistuvan on sitouduttava ihmisoikeuksiin ja väkivallattomuuteen. Julkisuudessa esillä olleet kirjoitukset ovat täysin ja yksinkertaisesti tuomittavia eivätkä edusta millään tavalla vasemmistoliiton arvoja. Arvostan Dellingerin päätöstä, joka osoittaa vastuunkantoa vaikeassa tilanteessa, Andersson sanoo tiedotteessa.

Dellinger joutui kohun keskelle jo vuonna 2015, kun hän vitsaili Facebookissa Ruotsin kuninkaallisten ampumisella. Asiasta kirjoitti tuolloin Turun Sanomat.

– Eniten mua kiinnostaa et miksei noita oo ammuttu jonkun ladon alakerrassa ja jouduttu ampumaan pari kertaa koska vaatteisiin omellut jalokivet on suojanneet luodeilta, Dellinger kirjoitti Facebookin kommenttiketjussa.

Dellinger toimi tuohon aikaan vasemmistonuorten piirisihteerinä. Hän kuittasi kirjoituksen Turun Sanomien haastattelussa "alatyylikoomikon alatyylijuttuna".