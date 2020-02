Viestikohun keskelle joutunut vasemmistoliiton toiminnanjohtaja pyytää anteeksi kohua – Yle: Toiminnanjohtajan perustamalta Twitter-tililtä jaettiin väkivaltaa ihannoivia viestejä

Vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnanjohtajan Misha Dellingerin perustamalta Twitter-tililtä on jaettu väkivaltaa ihannoivia viestejä, kertoo Yle. Nyt jo poistetun @huggywuggy2-tilin viestejä on levitetty kuvakaappauksina.

Viesteissä kutsutaan muun muassa perussuomalaisia fasisteiksi ja kannatetaan ilmastonmuutoksen kieltäjien ampumista. Kiistanalaiset viestit on lähetetty vuosina 2016 ja 2017.

Dellinger kirjoittaa Twitterissä, että hän tuomitsee kaiken väkivallan ja sillä uhkailun. Hän sanoo, että tili on anonyymitili, jolla on useita käyttäjiä.

– Tili perustettiin ennen työsuhdettani vasemmistoon, eivätkä tilillä julkaistut väkivaltaviestit vastaa arvojani. Pyydän nöyrästi anteeksi puolueelta, puoluetovereiltani ja vasemmistoliiton äänestäjiltä asian ympärille syntynyttä kohua.

Uutisointi on antanut kuvan, että pitäisin väkivaltaa tai sillä uhkailua hyväksyttävänä. En pidä eivätkä @huggywuggy2-tilin väkivaltatwiitit ole kirjoittamiani tai vastaa arvojani. Tuomitsen kaiken väkivallan ja sillä uhkailun. Tili on anonyymitili, jolla on useita käyttäjiä. 1/2