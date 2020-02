Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tuomitsee Misha Dellingerin vihapäivitykset – "Tämä asia ei jää tähän, vaan selvittely jatkuu työnantajan sekä työntekijän välisesti"

Kannatan itse totaalista sananvapautta, mutta pari huomiota nousee.

Tässä on nyt valtakunnansyyttäjällä paikka näyttää, onko se pelkkä poliittinen sylikoira vai ei. Esimerkiksi perussuomalaisia vastaan nostetuissa kansankiihotussyytteissä ei ole minun tietääkseni ikinä puhuttu mistään väkivallasta. Kyse on lähinnä ollut siitä, että valtakunnansyyttäjä ei ole tykännyt persujen mielipiteistä. Myös Räsäsen keissi on juuri tällainen.

Nyt puhutaan melko yksiselitteisesti ihmisten tappamisesta, joten jos tästä ei jotain seuraamusta tule, niin kumma on.