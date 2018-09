Kittilän 27 kuntapäättäjää kiistävät rikokset - "Poliisitoiminnalla on tunkeuduttu poliittisen päätöksenteon alueelle"

Kyllä se on niin, että Kittilän asioista päättävät nimenomaan kittiläläisten valitsemat luottamushenkilöt! -Miksi Antti Rinne ei ole syytettynä, hänhän antoi J.Palosaarelle potkut, ilman että hänellä yhtenä hallituksen jäsenenä olisi ollut siihen mitään valtuuksia. Erikoinen tapa toimia, vaatisi varmaan tarkempaa selvitystä, mutta sitä varten meillä on media vai onko?! Erikoista on myös se, että Palosaarta syytetään tarjoustiedon antamisesta Doppelmaierille ja näin suosineen sitä. No sinne hankittiin kuitenkin Leitnerin hissit. Näyttää siltä, että Antti Rinnettä ei kannata enää Kittilään päästää, kun vieläkin on koko kylä sekaisin!