Kemin liikenteen bussi syöksyi sillalta rautatielle Kuopiossa - Poliisi: Tämän hetken tiedon mukaan neljä kuollut

Bussi on syöksynyt kaiteen läpi sillalta rautatielle Kuopiossa. Itä-Suomen poliisin mukaan kolarissa on ollut mukana myös viisi henkilöautoa.

Onnettomuudessa on ollut paljon altistuneita. Poliisi kertoo, että alustavan tiedon mukaan onnettomuudessa on kuollut neljä ihmistä. Lisäksi ainakin yksi henkilö on loukkaantunut vakavasti.

20 henkilöä on kuljetettu Kuopion yliopistolliseen sairaalaan tarkastukseen.

Onnettomuusbussissa oli alustavan tiedon mukaan 20 matkustajaa. Junaradalle suistunut linja-auto oli Kemin liikenteen tilausbussi.

Poliisi epäilee, että syynä onnettomuuteen oli tekninen vika, mahdollisesti bussin jarrujen pettäminen.

Onnettomuus sattui iltapäivällä hieman ennen kello kolmea Kolmisopentiellä liittymässä, jossa tie ylittää junaradan lisäksi Viitostien.

Linja-auto ajanut Kuopion Kolmisopessa junaradalle. Viisi henkilöautoa mukana kolarissa. Paljon altistuneita. — Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) 24. elokuuta 2018

Junaliikenne on katkaistu alueelta. Onnettomuuspaikan on pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja liikenne on ruuhkautunut.

Poliisi kertoo, että junaliikenne on pitkään poikki Kuopion kohdalla.

Onnettomuuden vuoksi poliisi on kieltänyt Kuopion Leväsellä Kolmisopen liikekeskukseen ajamisen moottoritieltä ja Leväsentien suunnasta.

