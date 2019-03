Jokisipilä Ylellä: Tulos tai ulos, pääministeri Sipilä lunasti lupauksensa

Katsotaanpa mitä vikaa löytyy seuraavasta Pääministeristä ja hallituksesta. Elämme aikaa jota emme ennen ole osanneet edes kuvitella. On Some ja on satavarmaa että sormet on herkällä kun tulevien päättäjien toimintaa seuraamme. Nyt on avattu se kuuluisa pandoran lipas ja siitä ei seuraa kun sekamelskaa.