Jäävätkö työttömät ilman päivärahaa jo ennen kesää? – Se on nyt uhka, johon Työllisyysrahasto pyytää hallitukselta pikaista apua

Hyvinkin mahdollista. Suomessa on vuosikymmeniä lellitty työhaluttomia kohtuuttoman suurilla korvauksilla ja nyt kun iso osa näiden elättäjistä joutuu joksikin aikaa saamapuolelle, niin loppuuhan ne rahat. Asiassa on se positiivinen puoli kuitenkin, että sen jälkeen korvauksia on alennettava. Työn tekemisestä tulee kannattavaa ja monen vätylänkin on mentävä ihan ansiotyöhön makaamisen sijaan.