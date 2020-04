IS: Oulun yliopistossa on yli kymmenen koronavirustestissä käytettävää laitetta, yhdellä laitteella voi käsitellä yli 200 näytettä vuorokaudessa

Imeisesti tässä on jarruna hallitus, sosiaali ja terveysministeriö ja teehooällä. Koska on noin selvät sävelet yliopistoissa niin niille pitää delegoida valtuudet ja oikeudet. Mutta jos se ei ole oma idea niin sitä ei voi toteuttaa. Tältä tämä näyttää ja on näyttänyt muutaman viikon. Husin johtaja sanoi eräästä asiasta että kun he pitää meteliä joka paikassa missä mahdollisuus (media ja telkku) niin jotain saavat tällä tavalla aikaan.