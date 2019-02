Hallituksen sote-rivit yhä enemmän sekaisin, sinisillä kriisikokous tiistaina – Oinonen IL:lle: "Eihän oikeastaan kukaan kansanedustaja voisi äänestää sen puolesta"

Maanantaina aamupäivällä sinisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala kertoi, ettei hän voi tukea sote-uudistuksen valinnanvapausjärjestelmää. Maakuntamallin takana Saarakkala kertoi olevansa.

Iltapäivällä sinisten Pentti Oinonen kertoi Iltalehdelle, että hänenkin tukensa uudistukselle on vähintäänkin epävarmaa.

– Koko homma on niin keskeneräinen, että eihän oikeastaan kukaan kansanedustaja voisi äänestää sen puolesta, kun ei varmuudella tiedä mitä kaikkea on tulossa, Oinonen sanoo.

Kuten Saarakkalakin myös Oinonen on kriittinen uudistuksen valinnanvapausmallia kohtaan. Iltalehdelle Oinonen sanoo, että hän on "epävarma vihreän painamisesta". Ylelle hän sanoo, että "sormi on menossa punaiselle päin".

Alkuillasta jo kolmas sinisten kansanedustaja ilmaisi epävarmuutensa tuestaan sote-uudistukselle. Matti Mölsä kertoi STT:lle, että hän on epävarma, voiko äänestää soten valinnanvapauden puolesta.

Laskennallisesti hallituksella ei ole enää enemmistöä sote-uudistuksen takana, jos Oinonen, Saarakkala ja Mölsä päätyvät äänestämään uudistusta vastaan – jos uudistus ylipäänsä tulee eduskunnan suureen saliin.

Äänestyksestä tulisi todennäköisesti supertiukka, sillä äänet jakautuvat ennakolta ajatellen lähes tasan. Jopa yksittäiset poissaolot äänestyksestä voisivat ratkaista puolesta tai vastaan.

Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo veti maanantaisista ulostuloista omat johtopäätöksensä ja kutsui ryhmän ylimääräiseen kokoukseen, joka alkaa tiistaina kello 9.30.

Elon mukaan kokous on tarpeen, ettei jäisi epäselvyyttä siitä, mikä sinisten ryhmän kanta uudistukseen on. Elo kertoo Kalevalle, että uudistukseen liittyvät ajankohtaiset asiat ja maanantaiset irtiotot käsitellään kokouksessa.

Aiemmin iltapäivällä Elo ehätti lähettää myös mediatiedotteen, jossa hän vakuutti, että siniset on uudistuksen takana kuten aiemminkin.

Sinisistä on jo aiemmin siirtynyt soten vastustajien joukkoon ex-puhemies Maria Lohela, joka erosi koko ryhmästä ja liittyi Harry Harkimon liikkeeseen.

Kokoomuksesta julkisesti ovat sote-vastustuksensa ilmoittaneet Elina Lepomäki ja Susanna Koski.

Sote-uudistus on nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsissä. Sen tehtävänä on yrittää korjata mietintöluonnoksessa olleet kohdat, joihin perustuslakivaliokunta perjantaina antamassaan lausunnossa edellytti muutoksia. Kohtia on kaikkiaan parikymmentä.

Sote-valiokunnalla on kiire tehdä muutokset, sillä eduskunta on jäämässä maaliskuun puolivälissä vaalitauolle.

Korjattu kello 18.58: Mölsän aprikointi lähteytetty STT:hen.