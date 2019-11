Suomi pelaa jalkapallon EM-turnauksen B-lohkossa Belgian, Venäjän ja Tanskan kanssa – katso muut lohkot tästä

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa EM-lopputurnauksen alkulohkossa Belgian, Venäjän ja Tanskan. Ensi kesänä pelattavan turnauksen lohkot arvottiin lauantaina Bukarestissa Romaniassa.

Huuhkajien päätyminen B-lohkoon tarkoittaa sitä, että Suomi pelaa alkulohkon pelinsä Pietarissa ja Kööpenhaminassa. Jo ennen arvontoja oli selvää, että Suomi päätyy A- tai B-lohkoon. A-lohko pelataan Roomassa ja Bakussa.

Suomen lohkovastustajista ennakkoon kovin on Belgia, vaikka myös Venäjä ja Tanska ovat laatujoukkueita. Suomi pelaa ensimmäisen ottelunsa Kööpenhaminassa Tanskaa vastaan 13. kesäkuuta.

Belgia on maailmanlistan ykkönen ja edellisten MM-kisojen pronssimaa. Karsinnoissa se voitti kaikki kymmenen otteluaan ja eteni vakuuttavasti kisoihin.

Belgia on täynnä tähtiä, joista kirkkaimpia ovat Manchester Cityn Kevin De Bruyne ja Real Madridin Eden Hazard.

Venäjä pelasi Belgian kanssa samassa karsintalohkossa ja sijoittui toiseksi. Venäjä voitti kymmenestä karsintapelistään kahdeksan ja hävisi kaksi.

Venäjän miehistön runko tulee perinteisesti kotimaan sarjassa elantonsa tienaavista pelaajista. Joukkueen ykköstykki karsinnoissa oli Pietarin Zenitin Artem Dzjuba, joka viimeisteli yhdeksän osumaa.

