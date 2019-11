Nyt se on totta! Suomi menee jalkapallon EM-kisoihin ensimmäistä kertaa – Liechtenstein kaatui maalein 3-0

Suomi menee kisoihin! Tämä on parasta mitä tälle maalle on koskaan tapahtunut! Kiitos Huuhkajat, kesällä jatketaan Euroopan valloitusta. Kaikki ne, jotka väheksyvät tätä saavutusta, osoittavat sillä vain oman ymmärtämättömyytensä. Jalkapallo on maailman kilpailluin laji ja siinä selvityminen tasollisesti kovimman maanosan lopputurnaukseen on äärimmäisen kova juttu.