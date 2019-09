KeKi:n B-tytöt etenivät Superpesiksen finaaleihin – tähtäimessä ensimmäinen Suomen mestaruus

Kempeleen Kirin B-tyttöjen kausi saa parhaan päätöksen, kun joukkue raivasi maanantaina tiensä Superpesiksen finaaleihin. KeKi voitti Muhoksen Pallo-Salamat vieraskentällä 0–2 (1–5, 2–11) ja vei välieräsarjan voitoin 2–0.

– Talvella olimme hallissa jo SM-hopella, joten kyllä tämä on haaveena ollut. Mitään ei kuitenkaan tule peleissä ilmaiseksi, KeKi:n pelinjohtaja Jarkko Sillanpää muistutti.

KeKi:llä on riveissään laaja rivi ratkaisijoita, sillä esimerkiksi Reetta Törmänen, Ria Ojala, Hanna Lammela ja Annika Linna ovat saaneet jo kokemusta naisten pääsarjan peleistä.

– Joukkueen vahvuus on nopeus, meillä on paljon liukkaita menijöitä. Muutenkin tämä on urheilullinen ja tavoitteellinen ryhmä, Sillanpää korosti.

KeKi kohtaa finaaleissa Rauman. Lopullisia pelipäiviä ei ole lyöty lukkoon, mutta alustavasti ensimmäiseksi ottelupäiväksi on kaavailtu tulevaa maanantaita. Mestaruuteen vaaditaan kaksi voittoa, KeKi:llä on kotietu.

Kolme vuotta sitten KeKi oli myös finaaleissa, mutta joutui taipumaan paikallisvastustaja Lipottarille. Nyt tähtäimessä on seuran historian ensimmäinen B-tyttöjen Superpesiksen mestaruus.

Sillanpää kehui myös MuPS:n joukkuetta. MuPS on ollut kovassa otteluruuhkassa, sillä käytännössä sama ryhmä taistelee myös noususta Ykköspesikseen.

Ratkaiseva ottelu Kuopiota vastaan on ohjelmassa keskiviikkona Muhoksella.

– Hienoa, että Pohjois-Pohjanmaalla tehdään näin laadukasta kasvatustyötä, Sillanpää hehkutti.