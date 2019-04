Päävalmentaja Mustonen: "Täysin kuollut joukkue voitti maailmanmestaruuden"

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen saapui toimittajien eteen paperilappu käsissään sen jälkeen, kun Suomi oli hävinnyt MM-loppuottelun Yhdysvalloille maalein 1–2 voittolaukauskilpailun jälkeen.

– Tuossa on nimi etsikää hänet, Mustonen näytti toimittajille.

Paperiin oli kirjoitettu päävideotuomari Manuela Gröger-Schneiderin nimi.

– Etsikää hänet käsiinne. Hän ei suostu koskaan vastaamaan mihinkään. Tämä on jo viides vuosi peräkkäin. Tämä nainen tietää, miksi he rikkoivat sääntöjä. Olen saanut tiedon Yleltä, joka kelasi tilannetta edestakaisin. Jenni Hiirikoski tulee, maalivahti (Alex Rigsby) torjuu kiekon ja hyppää kiekon perään. Jolloin hän hyppää Jennin jalkojen päälle alueen ulkopuolella, Mustonen kertoi.

– Jos he tekisivät tuomarivirheen ja hylkäisivät maalin, silloin "Jepan" (Hiirikoski) pitäisi saada käsittääkseni jäähy. Jos heidän maalivahti saa jäähyn, silloin maali pitäisi hyväksyä. Ja hänhän sai jäähyn. Mikäli tämä pitää paikkansa, tämä on täydellinen skandaali. Eihän MM-kilpailut voi ratketa näin, että me voitetaan maailmanmestaruus, mutta ei voitetakaan maailmanmestaruutta.

Ei protestimahdollisuutta

Mustonen ruoti tilannetta, jossa Suomen maali hylättiin myöhään sunnuntai-iltana pelatun loppuottelun jatkoerässä. Petra Nieminen laukoi kiekon maaliin. Jäällä ollut tuomaristo hyväksyi maalin, mutta videotuomaristo hylkäsi.

– Mitään protestimahdollisuutta ei ottelun jälkeen ole, Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kertoi.

Nummela ja liiton toimitusjohtaja Matti Nurminen kävivät Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheilla ottelun jälkeen.

– Jäällä olleet tuomarit ja videotuomarit näkivät tilanteen eri tavalla, Nurminen sanoi.

– Jäällä oleva tuomari näki maalivahdin kampittavan meidän pelaajan ja oli hyväksymässä maalia. Sitten kun tilanne menee videotarkastukseen, siirtyy valta videotuomareille, Nurminen jatkoi.

– Videotuomarit hylkäsivät maalin maalivahdin häirintänä, Nurminen sanoi.

Kummallista kyllä, maalivahti Rigsbyn jäähy jäi voimaan.

– Se oli jäällä olleiden tuomareiden virhe, Nurminen kommentoi jäähyä.

"He tiesivät, että meni väärinpäin"

STT kysyi Nurmiselta ja Nummelalta, pääsivätkö he tapaamaan Mustosen mainitsemaa Gröger-Schneideria. Liiton johtokaksikko sanoi paikalla olleen useita henkilöitä eikä maininnut kyseistä henkilöä nimeltä.

Jos Niemisen maali olisi hyväksytty, olisi Suomi voittanut ensimmäisen naisten maailmanmestaruutensa.

– Minun mielestä se olisi pitänyt hyväksyä. Maalivahti oli maalivahdin alueen ulkopuolella, Nieminen sanoi.

Suomi pääsi koskettamaan mestaruushumua, mutta kaulaan ripustettiin lopulta hopeiset mitalit. Suomi latasi itsensä jatkoajan loppuun ja taipui voittolaukauskilpailussa.

– Täysin kuollut joukkue voitti maailmanmestaruuden. Koska he (Yhdysvallat) tiesivät, että tämä meni väärinpäin. Olen ylpeä joukkueestani. Sanattomaksi vetää, Mustonen puhalteli.

Maailmanmestaruus on Yhdysvalloille viides peräkkäinen ja kaikkiaan yhdeksäs. Suomelle hopea on ensimmäinen ja paras saavutus naisten MM- ja olympiajääkiekossa.

Päävalmentaja Mustosen aikakaudella mitali oli neljäs viidensissä arvokilpailuissa. Mustonen on luotsannut Naisleijonat kaksi kertaa MM-pronssille ja kerran olympiapronssille ennen sunnuntain hopeamitalia.

Lue myös: Kärppien Isa Rahunen käänsi urheasti katsetta pettymyksestä positiivisuuteen – ”Todistimme Suomelle, että naiskiekkoa kannattaa seurata”

Kommentti: Hopea, jolla on timanttikehys

Suomi juhli maailmanmestaruutta, jota ei tullut – jäällä olleet tuomarit hyväksyivät Niemisen maalin