Musertava pettymys dramaattisten vaiheiden jälkeen – Naisleijonat juhli jo kultaa, mutta mestaruus vietiin videotarkistuksen jälkeen

"When the officials waved the goal off for goalie interference, the fans howled in derision.The Finns did get a power play, as Rigsby was also called for tripping on the play,..."

Eli kaikki on mahdollista... Samalla kun USA:n maalivahti kamppasi Hiirikosken päällään, Hiirikoski häiritsi USA:n maalivahtia. Tästähän ei voi vetää muuta johtopäätöstä kuin että maali oli hylättävä?

Kuka sieltä kehtaa tullla julkisesti kertomaan että missä kohtaa ns. lähti lapasesta? Tuskin ainakaan Rene Fasel.

Kävikö eka kertaa niin että tirehtöörit R.F. etunenässä jättivät loppuottelun jälkeen loppupuheet pitämättä ja jättivät kehumatta ja kiittämättä loistavaa kisaorganisaatiota hienoista kisoista eikä kisoja koskaan julistettu päättyneiksi niinkuin yleensä tehdään?