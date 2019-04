HIFK:n paitaan siirtynyt Jasse Ikonen: "Kärpät halusi luopua minusta"

Helsingin IFK:n riveissä luistelee Juho Keräsen lisäksi toinenkin oululaisyleisölle tuttu mies. Puolet kuluvasta kaudesta kärppäpaidassa pelannut Jasse Ikonen yrittää pudottaa entisen joukkueensa liigafinaaleista kaikin mahdollisin keinoin.



Perjantain pelissä Ikosen avut helsinkiläisjoukkueelle jäivät vähiin, sillä tilastoihin kirjattiin ainoastaan kymmenen minuutin käytösrangaistus Aleksi Heponiemen viimeistelemän avausmaalin jälkeen.



– Itselleni huusin siinä, joten en tiedä, mistä se kymppi oikein tuli. Se oli minun mies, joka pääsi tekemään maalin, ja psyykkasin siinä vain itseäni, Ikonen selitteli tilannetta pelin jälkeen.



Savolaislähtöinen hyökkääjä on päässyt Helsingissä suurempaan rooliin kuin, mitä Kärpissä oli tarjolla. Ikonen kertoi, että tammikuisessa siirrossa ensin tuli lähtö Kärpistä ja vasta sen jälkeen kuvioon astui mukaan HIFK.



– Kärpät halusi luopua minusta. Mielelläni menin sinne, minne minut oikeasti haluttiin, viidellä eri kaudella HIFK:ta edustanut Ikonen kertasi siirtoaan.



Ikosella ja HIFK:lla on iso työ edessä, jos he aikovat pudottaa Kärpät liigafinaaleista. Oululaisilla on nyt kaksi ottelupalloa, joista ensimmäinen jo maanantaina Helsingissä.



– Toteutimme hyvin taktiikkaamme. Meillä on jo suunnitelmat valmiina seitsemänteenkin välierään, Ikonen vakuutti.

