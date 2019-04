Aleksi Heponiemi nousi ratkaisijaksi ja teki Kärppien kummankin maalin – Lue ottelukoosteesta, miten peli eteni

Kärpät voitti Raksilassa perjantaina pelatun viidennen välieräottelun jatkoerän jälkeen maalein 2–1. Voiton jälkeen oululaisjoukkue johtaa sarjaa voitoin 3–2.

Kärppien kokoonpanossa on paljon muutoksia. Ykkössentterinä koko kauden operoinut Nicklas Lasu siirtyy kolmosketjuun ja slovakkihyökkääjä Michal Kristof nousee ykkösketjun keskelle.

Kärppien kakkosketjuun Rasmus Kuparin ja Aleksi Heponiemen rinnalle nousee vaisut pudotuspelit pelannut Oskar Osala. Puolustukseen Kärpät saa takaisin yhden pelin huilanneen Teemu Kivihalmeen, joka on loistanut kevään peleissä.

HIFK:n kokoonpanosta puuttuu edelleen Joonas Rask. Sivussa on myös järkälemäinen puolustaja Markus Kankaanperä.

Helsinkiläisten kokoonpanoon yllätyspaluun tekee Thomas Nykopp, jonka kauden piti olla jo paketissa. Nykopp loukkaantui joulun alla. Vamma jouduttiin hoitamaan leikkauksella.

1.erä

Ottelu on käynnissä.

Ensimmäiset minuutit ovat olleet tunnustelua. Etenkin Kärppien kakkosketju pyrki hyökkäysalueella vahvasti, mutta sen jälkeen HIFK on saanut pelin Kärppien päätyyn. Punapaitojen Jasse Ikonen pääsi laukomaan hyvästä paikasta, mutta Veini Vehviläinen nollasi yrityksen.

Hetkeä myöhemmin Kärppien Jasper Lindsten pääsi puolittaiseen läpiajoon, mutta ei onnistunut maalinteossa. Kärpät sai sen jälkeen hyvän paineen vieraiden päätyyn.

Ottelun avauserä lähestyy puoliväliä. Kärppien Jari Sailio oli lähellä viedä oululaiset johtoon, mutta kiekko laskeutui maalin katolle.

Kärpät pääsi ylivoimalle, kun HIFK otti pikkukakkosen. Kärpillä on jäällä uusittu ykkösylivoima, jossa maalin edessä pelaa Jussi Jokinen, hieman hänen yläpuolellaan Nicklas Lasu. Siniviivalla on Jani Hakanpää ja laidoilla pisteiden lähellä pelaavat Ville Leskinen ja Michal Kristof.

Uusittu ykkösylivoima toimi hyvin, muttei saanut vielä kuitenkaan tulosta. Aleksi Heponiemen johtama kakkosylivoima ei toiminut aivan yhtä hyvin.

HIFK on saanut juonesta entistä paremmin kiinni alivoimansa jälkeen. Vieraat olivat myös avata maalitilin, mutta tällä kertaa ylärima pelasti Kärpät takaiskulta.

Joonas Lyytinen oli lähellä viedä HIFK:n johtoon avauserässä Raksilassa.

Pelissä on tällä hetkellä paljon vauhtia. Lepopäivät ovat selkeästi tehneet joukkueille hyvää.

Kärpät pääsi erän lopulla vielä ylivoimalle, Kyle Quincey otti rangaistuksen estämisestä. Kärpille jäi ylivoimaa jäljelle vielä puolitoista minuuttia toiseen erään.

Maalivahtien torjunnat maalittomassa avauserässä: Vehviläinen seitsemän, Atte Engren kuusi.

2.erä

Ottelun toinen erä on alkanut. Kärpillä on ylivoimaa vielä puolitoista minuuttia. Uusittu ykkösylivoima pyöritti peliä kohtuullisen mallikkaasti, mutta maalia ei tullut.

Illan ottelussa on 6200 katsojaa. Halli on ilmeisesti loppuunmyyty.

Kärpät on ollut pulassa ylivoimansa jälkeen. Kiekon ylöstuominen on tuskaista ja sitten, kun se sinne vihdoin saadaan, tilanne kuihtuu kokoon turhaan näpertelyyn.

HIFK oli tehdä avausmaalin, kun Iikka Kangasniemi karvasi kiekon Kuparilta kyseenalaisin keinoin.

Kärpät sai ylivoimahyökkäyksen, jonka päätteeksi Sami Anttila antoi Radek Koblizekille loistavan syötön, mutta Engren venyi vielä laukauksen eteen.

HIFK sai pitkän pyörityksen Kärppien nelosketjua vastaan. Kiekko kävi jälleen tolpassa, mutta ei vielä maalissa. HIFK pääsi kuitenkin ylivoimalle, kun Jari Sailio joutui rikkomaan. Vieraat hallitsevat peliä tällä hetkellä.

Kärpät kesti alivoiman, vaikka HIFK:n maali oli jälleen lähellä.

Kärpät pääsi jälleen ylivoimahyökkäykseen. Tällä kertaa asialla olivat Leskinen ja Jokinen, joista ensinmainittu päätti laukoa itse. Ei maalia.

Mikko Manner pyörittää kärppäketjuja ahkerasti. Kristof on käynyt kolmosvitjassa, Otto Karvinen kakkosketjussa Osalan paikalla, Sami Anttila pyörähtänyt sentterinä.

Kärpät pääsi erän puolivälin jälkeen ylivoimalle, kun HIFK:n Juha Jääskä otti pikkukakkosen kiinnipitämisestä. Tällä kertaa ykkösylivoina ei kuitenkaan enää toiminut. Kakkosylivoimalle jäi kaksiminuuttisen rippeet, eikä Kärpät onnistunut pakkopelissä vieläkään.

Heti jäähyn päätyttyä kuitenkin heilahti. Aleksi Heponiemi pääsi vetämään pisteen kaarelta ja veto upposi ohi Engrenin.

Kärppien Aleksi Heponiemi tekee avausmaalin toisessa erässä.

Heponiemen maalin jälkeen Jasse Ikonen otti käytösrangaistuksen ja lähti kymmeneksi minuutiksi istumaan suunsoitosta.

Peli on tasaantunut Kärppien maalin jälkeen. Kotijoukkue on saanut hieman paremmin vielä otetta pelistä. Kakkosketju värkkäsi hetki sitten hyvän maalipaikan, jonka päättääksi Lasse Kukkonen räppäsi Engreniä sormille. Osala ja Kupari joutuivat painihommiin maalin edustalla.

Kärpät joutui alivoimalle, kun Karvinen otti kaksi minuuttia huitomisesta. Kärpät pelasi loistavaa alivoima peliä, eikä HIFK päässyt yli minuuttiin edes alueelle. Kun HIFK sen vihdoin sai sinne, kiekko kimposi maalin edustalle Vehviläisen lähtiessä pysäyttämään sitä ränniin. Juhani Tyrväisellä oli helppo työ iskeä kiekko tyhjään maaliin ja tasoittaa peli.

Juhani Tyrväinen teki ottelun 1-1-osuman toisen erän lopussa.

Molemmilla joukkueilla oli vielä hyvät maalipaikat erän lopulla, mutta lisäosumia ei nähty. Kolmanteen erään lähdetään tasalukemista.

Maalivahtien torjunnat toisessa erässä: Vehviläinen 14, Engren seitsemän.

3.erä

Ottelun kolmas erä on käynnissä.

HIFK aloitti erän pirteästi ja tolppa kilahti Vehviläisen takana neljännen kerran illan aikana. Kärpät on osunut tolppaan kerran illan aikana.

Ensimmäinen neljännes kolmannesta erästä on pelattu. Peli on soljunut päästä päähän. HIFK:lla on ollut erän parhaat maalipaikat. Kärppien vedot ovat painuneet karkeasti ohi maalin.

Kärpät pääsi ylivoimalle, kun Sakari Salminen otti pikkukakkosen. Ylivoiman aloittanut Heponiemen johtama kakkosylivoima ei saanut mitään aikaan. Ykkösylivoima sai pakkopelin pyörimään, mutta Jussi Jokisen ohjaus jäi parhaaksi maalipaikaksi. Ylivoima ei tuonut tulosta.

Kolmas erä on puolivälissä. Maaleja ei ole nähty, vaikka molemmilla joukkueilla on paikkoja ollut. Kärpät ei ole päässyt missään nimessä vieläkään parhaaseensa. Kiekot pomppivat lavassa ja lyhyetkään syötöt eivät mene aina lapaan.

Kärpillä oli loistava maalipaikka, kun Nicklas Lasu syötti kiekon Sami Anttilalle tyhjään paikkaan, mutta HIFK-puolustaja ehti hipaisemaan pelivälinettä juuri ratkaisevalla hetkellä.

HIFK pääsi ylivoimalle seitsemän minuuttia ennen loppua, kun Jussi Jokinen otti rangaistuksen kampituksesta. Kärppien alivoima ei päästänyt vieraita puoleentoista minuuttiin edes hyökkäysalueella ja oululaisten alivoima hoiti tilanteen tyylikkäästi loppuun saakka.

Kärppien maalivahti Veini Vehviläinen otti arvokkaan kopin kolmannessa erässä perjantaina.

Kärpät joutui toistamiseen erän lopulla alivoimalle, kun Jani Hakanpään heikon pelaamisen jälkeen Teemu Kivihalme joutui rikkomaan. Kärpät kesti kuitenkin toisenkin alivoiman, vaikka HIFK:n peli pyörikin tällä kertaa paremmin.

Peli aikaa on jäljellä enää hieman yli minuutti.

Rasmus Kuparilla oli paikka ratkaista peli muutama sekunti ennen loppusummeria, mutta Kupari ei saanut kiekkoa maaliin.

Jatkoerä:

Aleksi Heponiemi tekee Kärppien voittomaalin, kun jatkoerää on pelattu puolitoista minuuttia. Maali syntyy ylivoimalla, kun HIFK:n Erik Thorell istuu jäähyaitiossa.

Aleksi Heponiemi tekee toisen maalin, kun jatkoerää on pelattu reilut puolitoista minuuttia.

Maalivahtien torjunnat ottelussa: Vehviläinen 30, Engren 16.

