AC Oulu erotti Mika Lähderinteen – uudeksi päävalmentajaksi Rauno Ojanen: "Haluan parhaat pelaajat kentälle"

AC Oulu erottaa Mika Lähderinteen päävalmentajan tehtävistä, tiedottaa seura.

Päätös astuu voimaan heti ja uudeksi päävalmentajaksi nousee Rauno Ojanen.

Tiedotteen mukaan seuran hallituksen päätös perustuu puhtaasti siihen, että urheilullinen menestys ei ole ollut riittävän hyvää. Seura asetti kuluvan kauden tavoitteekseen nousun Veikkausliigaan, joka tarkoittaa Ykkösessä sijoittumista sijalle yksi tai kaksi. Ykkösen voittaja nousee suoraan Veikkausliigaan ja toiseksi sijoittunut pääsee karsimaan Veikkausliigan toiseksi viimeisen kanssa.



Tällä hetkellä AC Oulu on sarjassa sijalla kolme, mutta eroa kärkipaikkaa pitävään FC Hakaan on kertynyt jo 11 pistettä. Kakkospaikalla olevaan Turun Palloseuraan eroa on kuitenkin vain neljä pistettä.

Vaikka vieraskentillä peli on kulkenut mallikkaasti, on kotikentillä pelaaminen ollut turhan vaikeaa.

– Olemme ikävä tilanteessa, jossa kukaan AC Oulun kannattaja ei haluaisi olla. Syy irtisanomiseen on vain ja ainoastaan siinä, että urheilullinen menestys ei ole tavoitteiden tasolla, AC Oulun toimitusjohtaja Juho Meriläinen kertoo tiedotteessa.

– Tähän ei liity lainkaan dramatiikkaa. Mika on valmentanut AC Oulua täydellä sydämellä ja tehnyt aivan valtavasti töitä menestyksen eteen. Päävalmentajan pesti on kuitenkin raaka, sillä hän kantaa vastuun joukkueen menestyksestä. AC Oulu haluaa kiittää "Diegoa" ajastaan AC Oulussa ensin pelaajana ja myöhemmin päävalmentajana. Hän on suoraselkäinen, ammattitaitoinen ja ahkera valmentaja, joka on kaiken lisäksi erittäin miellyttävä persoona. Olen vakuuttunut, että hänellä on vielä hyvä tulevaisuus valmentajana, Meriläinen päättää.

Rauno Ojanen ottaa päävalmentajan vastuun välittömästi ja johtaa AC Oulua ensimmäisen kerran tiistaina 25.6. kello 18.30 pelattavassa kotiottelussa AC Kajaania vastaan.

Ojanen ei aio muuttaa peliä valtavasti

Rauno Ojanen on seuralle tuttu mies, sillä hän valmensi joukkuetta aiemmin vuosina 2012–2017. Ojanen korostaa ettei hän pyrkinyt tällä kaudella päävalmentajaksi.

– Hallitus on tehnyt päätökset. Jos olisimme voittaneet KTP:n, olisi Lähderinne voinut ehkä olla päävalmentajana kauden loppuun asti.

Ojanen ei aio tehdä valtavia muutoksia peliin.

– Puolustus on kunnossa, sitä ei kannata rikkoa. Myös pelaajat ovat hyvässä kunnossa.

Uusi päävalmentaja aikoo muuttaa lähinnä hyökkäyspelin rakenteita.

– Meillä on oltava kentällä tasapaino, että pelaajat ovat lähempänä toisiaan. Haluan parhaat pelaajat kentälle, hyökkäyksissä maalilla heitä pitää olla myös enemmän.

Ojanen vetää ensimmäiset harjoitukset sunnuntaina iltapäivällä. Samalla Lähderinne hyvästelee joukkueen.

Juttua muokattu klo 12:00: lisätty Ojasen haastattelu.