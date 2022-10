Tuhottuja kerrostaloja Harkovan lähellä. Alueella on taisteltu sodan alusta asti. Nyt se on Ukrainan hallinnassa. Kuva: OLEG PETRASYUK

Itä-Ukrainassa 20 ihmistä on kuollut venäläisten hyökättyä siviilien autosaattuetta vastaan lähellä Kupianskin kaupunkia, kertoo Harkovan alueen kuvernööri Oleh Synjehubov viestipalvelu Telegramissa.

Kuvernöörin mukaan siviilit yrittivät paeta tykistötulta.

Ukrainan sotilaat löysivät tuhoutuneet autot ja kuolleet. Sotilaat uskoivat Venäjän joukkojen hyökänneen siviilisaattueen kimppuun.

Eilen ukrainalaisviranomaiset kertoivat 23 ihmisen kuolleen ja 28 haavoittuneen Venäjän iskussa humanitaariseen saattueeseen Zaporizhzhjassa maan eteläosassa.

Tuhansia saarrettu Lymanin kaupungissa

Ukrainan armeija kertoo saartaneensa tuhansia venäläissotilaita strategisesti tärkeässä Lymanin kaupungissa Itä-Ukrainassa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Ukrainan armeijan edustajan mukaan kaupungissa on ollut noin 5 000–5 500 venäläissotilasta, mutta määrä on voinut kutistua viime aikoina miestappioiden ja kaupungista karanneiden sotilaiden myötä.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi perjantaina ukrainalaisjoukkojen mahdollisesti valtaavan Lymanin viikonlopun aikana.

Kaupungin valtaaminen olisi Ukrainalle merkittävä voitto, sillä Venäjä on käyttänyt Lymania logistiikka- ja kuljetuskeskuksena operaatioissaan Donetskin alueen pohjoisosassa.

Perjantaina Donetskin venäläishallintoa johtava Denis Pushilin kertoi Ukrainan joukkojen jo osittain piirittäneen Venäjän miehitysjoukot Lymanin kaupungissa. Pushlinin mukaan ukrainalaiset olivat myös osittain vallanneet kaksi kaupungin lähellä sijaitsevaa kylää.

Venäjältä kului keväällä viikkokausia Donetskin alueella sijaitsevan Lymanin valtaamiseen.

Venäjällä pula pidemmän kantaman tarkkuusohjuksista

Venäjän perjantainen isku humanitaariseen saattueeseen Zaporizhzhjassa kielii Venäjän joukkojen ampumatarvikepulasta, erityisesti pidemmän kantaman tarkkuusohjusten pulasta arvioi Britannian sotilastiedustelu.

Venäjän uskotaan käyttäneen iskussa S-300-ilmatorjuntaohjuksia, jotka on suunniteltu pikemminkin lentokoneiden ja saapuvien ohjusten alasampumiseen kuin maakohteisiin käytettäviksi.

Viranomaisten mukaan 25 siviiliä kuoli ohjusten osuttua markkinapaikalle, jonne saattue oli pysähtynyt. Noin 50:n kerrottiin loukkaantuneen.

Saattue oli matkalla noutamaan ihmisiä pois Venäjän miehittämältä alueelta. Venäjä tulitti ennen saattueiskua useita kaupunkeja alueella, muun muassa läheistä Dniproa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kutsui iskun jälkeen Telegram-viestissään Venäjää terroristivaltioksi.

Venäjän asettaman miehityshallinnon edustajan Vladimir Rogovin mukaan saattueeseen iskivät ukrainalaiset itse.

