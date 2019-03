Oamkissa haettavana noin 1450 aloituspaikkaa

Korkeakoulujen kevään yhteishaun toinen hakuaika alkaa 20.3. kello 8 ja päättyy 3.4. kello 15.

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) on tarjolla 33 ammattikorkeakoulututkinnon hakukohdetta, joista kaksi on englanninkielisiä sekä seitsemän ylemmän ammattikorkea­koulututkinnon hakukohdetta. Tarjolla on yhteensä noin 1 450 aloituspaikkaa.

Kevään toisessa hakuajassa voi vielä hakea myös englanninkielisiin AMK-tutkintoihin. Haussa tavoitellaan erityisesti suomalaisia ja Suomessa asuvia ulkomaalaisia, jotka eivät ehtineet hakea tammikuussa järjestetyssä ensimmäisessä hakuajassa.

Ammattikorkeakoulututkinnoissa valtaosa opiskelijoista valitaan joko koulumenestyksen tai valintakokeen perusteella. Sosiaali- ja terveysalalla on käytössä vielä yhteispistevalinta, jolloin osa hakijoista valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella.

Vuoden 2020 opiskelijavalintauudistus muuttaa valintoja merkittävästi ja muun muassa yhteispistemäärän perusteella tehtävä valinta jää kokonaan pois.

Lisätietoja koulutuksista, valintaperusteista ja hakemisesta saa Oamkin verkkosivuilta osoitteesta oamk.fi/hakijalle.

Yhteishaussa mukana oleviin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteisiin haetaan yhdellä hakemuksella valtakunnallisen sähköisen järjestelmän kautta osoitteessa opintopolku.fi.