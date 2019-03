Joutuuko tänä kesänä ajamaan kuumalla autolla? Viime vuonna ilmastoinneissa käytettävästä aineesta oli pula – "Kylmäainetta saa, jos on valmis maksamaan"

Käytättekö kodin kylmäkoneita ja lämpöpumppuja huollossa vaikka laitteet toimivat moitteetta?

Jos vastasitte...en...niin miksi sitten käytäisitte autonne ilmastointia sen toimiessa ok?

Tilanne on aivan eri, jos on vika eli ilmastointi ei toimi riittävällä teholla. Silloin on kyse korjauksesta.

Ilmastointihuollot ovat saaneet ihmisille hysterian päälle, että auton ilmastoinnit on huollettava parin vuoden välein. Aivan turhaa puuhaa. Hyvin usein vielä käykin niin, että ns. huollon jälkeen ne todelliset ongelmat vasta alkavat. Vuotoja....

Minulla on ollut ilmastoituja autoja jo 20 vuotta ja vain kerran oleb käyttänyt huollossa ja silloin kyse oli vanhan freonillisen auton kylmäaineen vähyydestä. Sitä olikin ko. autossa yli kilo, josta määrä oli vähentynyt puoleen. Nykyinen autoni on 16v vanha ja se on ollut minulla 12 vuotta eikä kertaakaan ole ilmastointiin koskettu. Ja hyvin pelaa edelleen.