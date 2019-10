Reikä seinään, koti laajenee naapuritaloon – Philadelphia päivittyi Raaheen

Reiponkatu on pittoreski asuinalue, jonka ovat löytäneet monet nuoret perheet. Lehdon koti on rakennettu papereiden mukaan vuonna 1895. Rakennuksissa on sisäpiha, joista löytyi ennen navetta. Sieltä lehmät kävelivät läheiselle Lehmirannalle meren ääreen laiduntamaan. KUVA: Vesa Joensuu