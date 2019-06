Pölyttäjät majailevat Välivainion pihaparatiisissa – lue kimalaisten älykkyyttä tutkivan dosentin vinkit hyönteishotellin perustamiseen

Dosentti Olli Loukola on huolehtinut kotipihalleen runsaasti pesä- ja ruokapaikkoja pölyttäjille. Viime kesänä pihan hyönteiset maksoivat vuokran pölyttämällä ennätyssadon omenoita.

Välivainiolla sijaitsevan omakotitalon eteläseinälle on kiinnitetty viisi erikoista pesäpönttöä. Dosentti Olli Loukola on rakentanut hyönteishotelleja poraamalla reikiä hirrenpaloihin ja koivurimoihin. Yksi hyönteishotelleista on ostettu kaupasta ja sen sisälle on pinottu bambukeppejä.