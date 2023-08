Vuoden Sopimuspalokunta 2023 tunnustus on myönnetty Taivalkosken VPK:lle. Tämä sopimuspalokunta erottuu edukseen tekemällään työllä ja vahvalla sitoutumisellaan yhteisönsä turvallisuuden hyväksi, Suomen Sopimuspalokuntien liitto tiedottaa. Se myöntää Vuoden Sopimuspalokunta -tunnustuspalkintoa.

Taivalkosken VPK on sopimuspalokunta, jolla on 20 aktiivista jäsentä hälytysosastossa suorittamassa ensivaste- ja pelastustehtäviä. Vuonna 2022 palokunta suoritti yli 200 tehtävää, joista suuri osa hoidettiin ilman päätoimista henkilöstöä. Palokunnalla on myös aktiivinen nuoriso-osasto, jonka toiminta on aktiivista ja monipuolista.