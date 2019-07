Thirty Seconds to Mars myy elämyspaketteja Qstockin keikalleen jopa 700 dollarin lisämaksusta, ja ne ovat käyneet myös kaupaksi

Qstockissa esiintyvä rockyhtye Thirty Seconds to Mars myy Adventures in Wonderland -verkkokaupassaan keikkakokemusta täydentäviä lisäpaketteja.

Kaikkiaan bändin faneille on tarjolla kolme sisällöltään ja hintaluokaltaan erilaista palvelukokonaisuutta. Edullisin, 300 dollarin (noin 270 euroa) Kings + Queens -lisäpaketti sisältää signeeratun julisteen ja muita fanituotteita, yhteisvalokuvan ja fanitapaamisen.

500 dollarin (noin 450 euroa) arvoisella Closer to the Edge -lisäpaketilla pääsee edellisten lisäksi seuraamaan keikkaa Qstockin päälavan sivusta.

Kaikista arvokkain, 700 dollarin (noin 630 euroa) hintainen Up in the Air lupailee myös varmaa pääsyä lavalle yhtyeen viimeisen keikkakappaleen aikana.

Äkkiseltään kaupalliset elämyspaketit tuntuvat Suomen kontekstissa korkealle hinnoitelluilta, mutta ne heijastelevat hyvin sitä, kuinka pitkälle musiikin tuotteistus viedään Yhdysvalloissa.

Qstock-festivaalin artistikoordinaattori Sandy Kantola vahvistaa, että lisäpaketteja lauantain keikalle on myyty kaikista hintaryhmistä yhteensä jo parisenkymmentä kappaletta. Tämä tarkoittaa sitä, että lauantain festivaalikeikkaa seuraa päälavalta joku onnekas tai useampikin innokas kokoonpanon musiikin ystävä.

– Bändin keikalle on muutenkin luvassa kaikennäköistä toimintaa ja yleisöaktiviteettia, Kantola vinkkaa.

Lisäpaketit ovat myynnissä festivaalin alkuun asti. Lisäpaketit edellyttävät erikseen ostettua Qstock-festivaalilippua.

Juttua päivitetty kello 12.29: lisätty elämyspakettien hinta euroina.