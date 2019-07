The Sounds -tähtien hauskanröyhkeä teknobändi Crew of Me and You muistelee Qstockia 2015: "Jatkot olivat aivan hullut"

– Alku oli vähän vaivaantunut, koska ihmiset eivät ole kuulleet musiikkiamme, mutta lopulta tunnelma oli mahtava, kuvailee Crew of Me and You -yhtyeen Félix Rodriguez heidän Qstock-keikkaansa.

Crew of Me and You on The Soundsin laulajan Maja Ivarssonin ja kitaristi Rodriguezin duoprojekti. Skånesta lähtöisin oleva punkrock-yhtye The Sounds on jo veteraani-ikään ehtinyt kansainvälistä suosiota niittänyt bändi: Heidän vuonna 2002 julkaisemansa esikoisalbumi Living in America ansaitsi yhtyeelle Grammyn ja mainetta myös Yhdysvalloissa.