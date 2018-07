Qstockin alku on jo aivan ovella, katso tärpit festariviikonloppuun

Tässä Kalevan kokoamat tärpit perjantaina ja lauantaina Kuusisaaressa pidettävään Qstockiin. Festarin ohjelma kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Vesta

Helsinkiläinen Vesta Rebekka Burman eli Vesta värjää hiustensa toisen puolen mustaksi ja toisen vaaleaksi. Musiikki on tuoretta suomipoppia ja kumpuaa avoimesti omasta elämästä.

Vesta esiintyi keväällä Oulussa. Musiikki on tuoretta suomipoppia. KUVA: Eleonoora Riihinen

Hän valmistui 2014 ylioppilaaksi Kallion lukiosta ja julkaisi samana vuonna ensimmäisen omakustannekappaleensa Varjo.

Siitä alkoikin nousukiito. Kriitikoidenkin suitsuttama debyyttialbumi Lohtulauseita nousi kolmeksi viikoksi Suomen virallisen albumilistan kärkeen.

Perjantai kello 18, Sirkusteltta.



The Rasmus

Yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä yhtyeistä, joka ei ole unohtanut kotimaan yleisön huomioimista.

Bändi päätti viime vuonna viiden vuoden levytystaukonsa, joten settilistaan on odotettavissa tuoreita tuulahduksia taatun hittikimaran lisäksi. Pitkän uransa aikana teinityttöjen päiväunista on tullut keski-ikäisiä miehiä, jotka huolehtivat vedensaannista, käyvät kuntosalilla ja menevät aikaisin nukkumaan, jotta jaksavat rokata. Ja ihan hyvä niin.

Lauantai klo 19, Päälava.





Bad Religion

Täsmähankinta keski-ikäisille rokkityypeille. Kaliforniapunkin isoisät tekivät klassikkolevynsä jo ennen kuin melodisesta punkrockista tuli Green Dayn myötä valtavirtaa 90-luvun alussa, mutta luomisvoimaa riittänyt 2000-luvulle asti. Karhean melankoliset melodiat, tavaramerkiksi muodostuneet aah-stemmat ja älykkäästi maailmantuskaa potevat sanat ovat edelleen pistämätön yhdistelmä.

Lauantai kello 21, Päälava.



Disco Ensemble

Jos mielii vielä käydä huutamassa Second Soulin ja We Might Fall Apartin tahtiin, alkaa olla jo kiire. Yli 20 vuotta toiminnassa ollut rockyhtye ilmoitti alkuvuodesta pistävänsä pillit pussiin. Vaikka päätökseen ei liittynyt draamaa, ryhmä tunnetaan ennen kaikkea dramaattisen energisistä ja adrenaliinilla latautuneista live-esiintymisistään. Tiiviit syntetisaattorimatot ja rajut kitaravallit saavat takuuvarmasti ihmismeren heilumaan ja hyppelemään.

Lauantai kello 22.15, Sirkusteltta.



Sana

Oululaistunut Sanna Rönnberg eli Sana edustaa sitä harvalukuista naisräppäreiden kärkeä, joka on saanut myös laajaa televisiojulkisuutta viime aikoina. Sana menestyi kohtuullisen hyvin kevättalvella televisioidussa X Factor -laulukilpailussa, jossa hän esiintyi yhdessä vahvaäänisen Relan kanssa.

Ohjelmassa kuultiin sekä kaksikon omia biisejä että toimivia cover-vetoja, joista saadaan toivottavasti nauttia myös tämän kesän Qstockissa.

Lauantai kello 22.15, Oulu-lava.





Skott

Suurimmat ulkomaiset poptähdet on sijoitettu perjantaille, mutta lauantaina voi bongata ruotsalaisnimen, josta saattaa tullakin iso nimi elektronisen indiepopin kenttään.

Skott ei ole vielä julkaissut debyyttialbumiaan, mutta esimerkiksi toissa vuonna julkaistua Porcelain-sinkkua on kuunneltu suoratoistopalvelu Spotifyssä yli kymmenen miljoonaa kertaa.

Palkintojen lisäksi meriitteihin kuuluu myös lämmittelypesti tanskalaisen MØn kiertueella. Voi siis olla, että Skott nähdään muutaman vuoden sisään Flow’ssa.

Lauantai kello 20, Sirkusteltta.