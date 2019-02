Tunne on aina oma, subjektiivinen kokemus. Jollekin sama asia herättää pelkoa, jollekin ei. Se, että itse ei tunne pelkoa, ei tarkoita, että kaikki muut tuntisivat samoin. Koska tunne on oma, subjektiivinen kokemus, se on aina oikea. Emme voi sanoa, että jonkun ihmisen tunne on väärä. Jokaisen tunne on oikea.