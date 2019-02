Muualta tulleet maahanmuuton vastustajat värittivät keskustelua vastaanottokeskuksesta Pudasjärvellä – "Pudasjärveläiset osaavat tehdä omat päätöksensä ihan itse ilman viisaita neuvoja”

Pakolaisten vastaanottokeskuksen lakkauttamista vaativan kuntalaisaloitteen vuoksi koolle kutsuttu turvallisuusinfo keräsi kulttuurikeskus Pohjantähden auditorion tupaten täyteen väkeä keskiviikkona Pudasjärvellä.



Tilaisuudessa käytiin läpi vastaanottokeskukseen liittyvien asioiden lisäksi yleistä turvallisuustilannetta kaupungissa.



Aloitteessa viitattiin Oulussa alaikäisiin kohdistuneisiin seksuaalirikosepäilyihin ja heräteltiin pelkoja ilmiön leviämisestä Pudasjärvelle.



Tilaisuuden avannut Pudasjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Kälkäjä (kesk.) muistutti, että päätökset vastaanottokeskuksesta on tehty kaupungin organisaatiossa normaalissa järjestyksessä.

Pudasjärvi on turvallinen paikka



Kaupunginjohtaja Tomi Timonen huomautti, että päätökset asiassa ovat jo neljällä valtuustokaudella olleet yksimielisiä.



Timonen korosti, ettei Pudasjärven valtuusto hyväksy minkään ihmisryhmän syyllistämistä yksilöiden tekojen pohjalta.



Vastaanottokeskuksen toimintaa ja siellä asuvien elämää avasivat yleisölle Pudasjärven monikulttuurisen työn koordinaattori Sirpa Timonen-Nissi ja Oulun vastaanottokeskuksen johtaja Sirpa Rönkkömäki.



Timonen-Nissi totesi, että maahanmuutto on tuonut Pudasjärvelle 45 työpaikkaa, elinvoimaa, veroja, vuokria ja myös työvoimaa.



Rönkkömäki kertoi maahanmuuttojärjestelmästä, lainsäädännöstä ja turvapaikanhakuprosessista.



Rikoskomisario Risto Määttä kertoi yleisestä turvallisuustilanteesta Pudasjärvellä esittelemällä rikostilastoja. Niiden perusteella kaupunki näyttäytyy sangen turvallisena asuinpaikkana.



Vastustajat tulivat muualta



Alustusten jälkeen käytyä keskustelua oli saapunut värittämään joukko maahanmuuttovastaisista kommenteista tunnettuja henkilöitä muun muassa Oulusta ja Kuusamosta. Vastaanottokeskuksen lopettamista vaativan aloitteen tekijöitä Pudasjärveltä ei osallistunut keskusteluun.



Kriittiset äänenpainot eivät hetkauttaneet vastaanottokeskuksen puolustajia.



Nuorten kanssa työskentelevä Pudasjärven hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Sointu Veivo (kesk.) totesi, että vastaanottokeskuksen lopetusta vaativien lietsomaa pelkoa saa kylältä hakemalla hakea, sillä kaduilla ”ei näy ristin sielua”.



– Väite, että kaikki pelkäävät, on höpö höpöä.



Katja Järvenpää oli samoilla linjoilla.



– Aloitteen tekijöilläkö sitä turvattomuutta on, hän kysyi.



Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Eero Oinas-Panuma (kesk.) totesi, että päätökset vastaanottokeskuksesta on tehty perusteellisen valmistelun pohjalta.

Muualta paikalle tulleita maahaanmuuton vastustajia Oinas-Panuma evästi toteamalla, että pudasjärveläiset osaavat tehdä omat päätöksensä ihan itse ilman ”viisaita neuvoja”.



Pakolaisena Pudasjärvelle Irakista tullut, lähihoitajaksi opiskeleva Sahira Sahib Abdulhusen kiitteli vuolaasti sekä vastaanottokeskusta että pudasjärveläisiä saamastaan kohtelusta. Hän sanoi ymmärtävänsä, että suomalaiset ovat vihaisia, mutta totesi valtaosan pakolaisista haluavan vain elää rauhassa.