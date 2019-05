Olen pitkäaikaistyötön. Kohta kaksi vuotta olen erittäin aktiivisesti hakenut töitä. Tämä tarkoittaa satoja hakemuksia, mutta ei yhtään kutsua edes työhaastatteluun. Olen yli viisikymmentä, joten väkisinkin mieleeni tulee ikärasismi.

Vuoden alussa minulle soitettiin työvoimatoimistosta, että olen nyt (siis vasta nyt!) saanut oman henkilökohtaisen työvoimaneuvojan ja hän soittaa minulle parin päivän kuluessa. Tuota paria päivää on kulunut nyt noin kolme kuukautta, eikä kukaan työvoimatoimistosta ole minulle soittanut.

Kyselin tämän henkilökohtaisen työvoimaneuvojan nimeä työvoimatoimiston infosta. Nimeä ei kerrottu, mutta minulle sanottiin, että hänelle laitetaan soittopyyntö minulle. Siitäkin on kulunut yli viikko, eikä soittoa edelleenkään kuulu.

Sain kuitenkin toista kautta itselleni työnhakuvalmentajan. Hän on hyvä. Hän on valanut minuun uskoa, kun itse olen ollut jo valmis luovuttamaan. Hän on löytänyt niitä kuuluisia piilotyöpaikkoja, joihin olen hakemuksiani laittanut.

Minulla on oikeus 50 prosentin palkkatukeen. Kai joku minut puoli-ilmaiseksi töihin ottaa. Varsinkin kun palkkatukityöpaikka usein edellyttää kuukauden ilmaista työpanosta, joka on ovelasti naamioitu työkokeilunimikkeen alle, vaikka kyse on vain viimeisenkin selkänahan suikaleen repimisestä työttömän selästä.

Työnhakuvalmentajani löysi minulle hyvän paikan. Paikan, jossa olen asiakkaana viihtynyt. Soitin sinne välittömästi ja laitoin puhelun perään hakemukseni. Haastattelu sovittiin jo seuraavalle päivälle.

Ajatelkaa, haastattelu! Olin niin innoissani. Haastattelu sujui hyvin ja minulle sanottiin, että minut palkataan erittäin mielellään. Työkokeilusopimuskin tehtiin saman tien. Vihdoinkin minulla oli toivoa, tulevaisuus edes muutamaksi kuukaudeksi ja jotain, mitä odottaa: työ.

"Meillä ei ole ihmisarvoa eikä mitään oikeuksia, mutta velvollisuuksia on vaikka millä mitalla. Kuka auttaa?"

Sain pian sähköpostiini työvuorolistan. Voi miten iloinen ja ylpeä olin. Olin noussut ihmisroskasta, kuten meillä päin sanotaan, B-luokan kansalaiseksi. Ilmoitin Kelaan muutokset tuloissani. Saisin kahden kuukauden kuluttua palkkaa. Jo pelkkä sana maistui suussani niin makealta, että melkein pyörryin onnesta.

Kului viisi päivää ja kello 15.50 maanantaina kilahti sähköposti. Siinä luki: ”Valitettavasti joudumme perumaan työkokeilusuunnitelmat sinun kohdallasi, emmekä ikävä kyllä voi aloittaa työkokeilua xx.5. kuten suunniteltiin. Haastattelussa ei käynyt ilmi, että olet samaa perhettä meidän työnjohdon henkilön kanssa. Tämä ei ikävä kyllä onnistu meillä.”

Olin tyrmistynyt ja purskahdin pettymyksestä ja järkytyksestä itkuun, jota sitten jatkuikin koko illan. Minulla ei ole ketään perheenjäsentä töissä kyseisessä paikassa.

Seuraavana päivänä otin yhteyttä kyseisen paikan henkilöstöpäällikköön ja kysyin, onko totta, että perheenjäsen ei saa olla töissä samassa paikassa, koska halusin tietää, onko työkokeilun purkaminen tällä perusteella laillista. Kerroin myös hänelle, ettei kukaan perheeni jäsenistä ole töissä ko. paikassa.

Henkilöstöpäällikkö sanoi, ettei moista sääntöä ole olemassa. Hetken päästä hän kuitenkin sanoi, että asian voisi vielä tarkistaa toiselta henkilöstöpäälliköltä. Hän sanoi, että välittää ko. henkilölle soittopyynnön minulle. Kuten ehkä jo arvaatte: ei ole soittoa kuulunut.

Nyt pelkään saavani kolmen kuukauden karenssin, koska työkokeilu peruuntui. Syystä, joka ei ole edes totta. Minulle on sanottu, ettei tästä voi karenssia tulla, mutta jokainen pitkäaikaistyötön tietää, että kyllä voi. Meitä pitkäaikaistyöttömiä voi kohdella ihan miten lystää, kuten yllä kerrottukin paljastaa, sanoipa laki, mitä hyvänsä. Meillä ei ole ihmisarvoa eikä mitään oikeuksia, mutta velvollisuuksia on vaikka millä mitalla. Kuka auttaa?

