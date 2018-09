Valokuvaaja Kati Leinonen kuvasi kaksi vuotta hevoselämää Äimärautiolla – syntyi kirja ja näyttely

Kun oululainen valokuvaaja Kati Leinonen, 44, palasi lapsuutensa harrastuksen pariin Äimärautiolle, hän tarkkaili uljaiden eläinten ja hevosharrastajien yhteiseloa monelle tutulla alueella Äimärautiolla yli kahden vuoden ajan. Niin sai alkunsa Äimärautio-näyttely ja kirja.

– Hevosilla on vain tämä hetki, johon ihmisenkin on niiden seurassa keskityttävä. Siten on mahdollista rakentaa yhteys eläimen kanssa. Läsnäolon lisäksi voi oppia myös yhteenkuuluvuudesta, kun hevosjoukkoa seuraa etäältä, Leinonen kertoo.

Lähimmäksi hän on päässyt omia hevosiaan, joilla hän on myös kilpaillut menestyksekkäästi kouluratsastuksessa. Nykyisen ratsunsa Riviera Maisanin eli Maisan kanssa Leinonen voitti kesällä 2018 muun muassa nuorten hevosten Pohjois-Suomen mestaruuden.

Leinonen aloitti ratsastuksen Äimärautiolla samana vuonna, kun hän meni kouluun. Nuorena aikuisena harrastuksessa tuli yli vuosikymmenen mittainen tauko.

Oulun Lyseon lukion kuvataidepainotteisen linjan jälkeen Leinonen lähti Englantiin au pairiksi ja hänen piti olla vuosi pois Suomesta. Uudessa maassa löytyi kuitenkin valokuvaus, jota Leinonen jäi opiskelemaan.

– Nykyään lapsia viedään harrastuksesta toiseen suorittamaan. Nuoruudessani tallille pyöräiltiin pitkiä matkoja. Kilometrit tai pakkanen eivät haitanneet, kun päällä oli isän pilkkihaalari. Ratsastustunti oli vain kerran viikossa, muuten tallille mentiin viettämään aikaa ja hoitamaan hevosia, Leinonen miettii ajan muutosta.

Ensimmäiset Leinosen opettajat Äimäraution tallilla olivat pienikokoiset shetlanninponit Tarzan ja Bölle. Tallille kuljettiin saappailla siirtolapuutarhan kautta tai oikaistiin siltatyömaan poikki. Aikuisena Leinonen asettui takaisin synnyinkaupunkiinsa ja löysi hevosharrastuksen uudelleen – samassa paikassa kuin hän lapsena aloitti.

Kati Leinosen Äimärautio-näyttely on esillä Valokuvataiteen museossa Helsingissä 11.11.2018 asti ja avataan Oulun taidemuseossa 15.6.2019. Äimärautio-kirja ilmestyy lokakuussa.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle ja se ilmestyy Oulun alueella torstaisin.