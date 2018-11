Vaimon taistelu ja tappio rintasyöpää vastaan pani Mikko Within kirjoittamaan kirjan

IT-alalla työskentelevä Mikko With viimeistelee kirjaansa, joka käsittelee hänen perheensä elämää Tiina-vaimon sairastelujen keskellä aivan Tiinan kuolemaan asti.

– Nyt tuntuu, että etäisyyttä tapahtumiin on sen verran, että kirjoittaminen ei tee väärällä lailla pahaa, vaan tuntuu hyvältä, Mikko With kertoo.

Kaikki alkoi siitä, kun Tiinalla todettiin vuonna 2008 rintasyöpä – ja noin kuukauden kuluttua tästä löytyi munasarjasyöpä. Sairastelua kesti kahdeksan vuotta, kunnes hän kuoli elokuussa vuonna 2016.

Vaimoni vasen rinta ja muuta sairasta -nimisen kirjan kehikkona toimii Tiinan kirjoittama Vasen rintani ja muuta sairasta -niminen blogi. Mikko kuitenkin muistuttaa, ettei kirja ole kasa blogitekstejä, vaan kirja antaa tilaa ennen kaikkea hänen omille ajatuksilleen.

– Kerron asioista omasta näkökulmastani. Kirjoitan arjesta kaunistelematta, mutta se ei myöskään ole pelkkää paatosta ja surkuttelua. Kirja on hyvin kaunokirjallinen ja siinä on paljon dramatisoitua dialogia, hän tiivistää.

Mikon nöyränä toivomuksena on, että kirja auttaisi ihmisiä puhumaan vapaammin syövästä ja kuolemasta.

Tiinan kuolemasta on nyt reilu kaksi vuotta ja Within perheen elämä Limingassa on tasoittunut. Mikko kertoo, että ikävä iskee välillä vieläkin todella kovaa, vaikka muut eivät sitä ehkä näe.

– Sanotaanko näin, että hyviä hetkiä on jo enemmän ja huonoja vähemmän. Perusarki on kaikista helpoin, mutta joulut ja muut juhlat vaikeampia.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle ja se ilmestyy Oulun alueella torstaisin.