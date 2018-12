Syömäsä: Hai Longin buffetissa saa vetää sushiöverit

Sushibuffetia on odotettu Ouluun. Helsingissä niitä tuntuu olevan jo joka kulman takana, ja Tampereellakin muutamia. Oulussa sushibuffetit ovat tähän saakka olleet sushiravintolan yksittäisiä tempauksia.

Nyt oululaisia sushin ystäviä hemmotellaan Hai Longissa, jossa sushi kuuluu osana buffetiin ja sitä saa vetää napansa täyteen.

Hai Longin buffetissa on sushia lounaallakin, mutta valikoima on yksipuolinen ja laarit ammottavat kiireisempään lounasaikaan tyhjyyttään. Vasta iltabuffetissa sushit ovat parhaimmillaan, eli laatuun on panostettu, niin kuin pitääkin.

Iltabuffet on katettu maanantaista perjantaihin kello 14-18. Vähän hassu aika, mutta toisaalta aivan mainio myöhäiselle lounaalle tai vaikkapa ystävien tapaamiselle after work -tunnelmissa. Iltapäiväbuffetin hinta ei ole kuin muutaman euron lounasbuffetia kalliimpi, joten rahalle saa mukavasti vastinetta. Voisin myös kuvitella, että iltapäiväaikaan istahtaminen on mukavalla tavalla kiireettömämpää kuin keskipäivällä.

Arki-iltapäivänä neljän kieppeillä reilusti asiakaspaikkoja omaavassa Hai Longissa on hyvin tilaa – suomeksi sanottuna melko tyhjää, siis. Vaatii varmasti aikansa, ennen kuin oululaiset löytävät iltapäiväbuffet-mahdollisuuden.

Mitenkään valtava Hai Longin sushibuffet ei ole, mutta kuitenkin ihan mukavan monipuolinen. Tarjolla on erilaisia kala- merenelävä- ja kasvissusheja joita on koristeltu ja maustettu erilaisin kastikkein. Buffetissa on siis myös silmänruokaa, mikä on sushin ystävälle todella tärkeä pointti.

Buffetiin kuuluvat myös salaatit ja lämpimät ruuat, joten vatsansa saa varmasti täyteen. Ja toisaalta mukaan voi ottaa sellaisenkin kaverin, joka ei sushista välttämättä perusta.

Pitkät perinteet omaava Hai Long on tuonut Ouluun ennenkin uutta ruokarintamalla, joten sushibuffet on sille oiva jatkumo. Uskon ja toivon, että kun oululaiset löytävät iltapäiväbuffetin, sushitarjonta monipuolistuu ja runsastuu.

Hai Long

Isokatu 8

Iltabuffet ma–pe kello 14–18

Mitä maksoi: iltabuffet 13,90 euroa.

Kiitämme: etelän trendit rantautuvat vihdoin Ouluunkin. Sushibuffetia on odotettu!

Odotamme: sushibuffetin monipuolistumista ja runsastumista, kunhan oululaiset löytyävät sen.