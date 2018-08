Syömäsä: Edullinen jämälounas vähentää ruokahävikkiä – testasimme viiden oululaisravintolan vaihtoehdot

Ruokahävikin vähentäminen on järkiteko. Onneksi myös ravintolaruoan pelastaminen on tehty suhteellisen helpoksi. Oulussa ainakin Tuba on ottanut asian sydämelleen ja tarjoaa varsinaisen lounasajan päätyttyä rääppiäislounasta 5,50 euron hintaan. Jos lounaan kylkeen haluaa kahvin, se maksaa 1,50 euroa.

Rääppiäislounaaseen kuuluu nimensä mukaisesti lounaan jämät, eli sitä mitä päivän lounasbuffetista on jäljellä.

Kesäisenä perjantaina Tubassa on tarjolla burgerbuffet, ja rääppiäislounasajan alkaessa puoli kahdelta ruokaa on vielä hyvin jäljellä. Salaattipöydässä pari kippoa alkaa kolista tyhjyyttään, mutta burgerinsa saa kyllä mainiosti koottua jäljellä olevista aineksista. Testiin menee seitankebab, sillä Tuban kasvisruoat ovat tunnetusti hyviä. Salsalla, valkosipulimajoneesilla ja ranskalaisilla ryyditetty annos vie totisesti nälän sekä kielen.

Ruokaa voi onneksi pelastaa myös useista muista oululaisravintoloista ResQ-sovelluksen avulla. Idea on sama: (yleensä) lounaalta yli jääneet annokset myydään edulliseen hintaan sovelluksen kautta.

Ainakin kesäaikaan Oulussa näyttää olevan hyvin tarjontaa paitsi lounaissa, myös pikkusuolaisissa ja -makeissa, joita kahvilat myyvät jo aamupäivisin. Yleensä hinta on noin puolet vitriinihinnasta.

ResQ:n puute on siinä, että monetkaan ravintoloista eivät selvennä annosten kohdalle sen kummemmin niiden sisältöä. Kyseessä on siis enemmän tai vähemmän sika säkissä. Tosin yllätyshän saattaa olla myös positiivinen.

Myös annoksen koko on aina yllätys. ResQ-annos ei myöskään välttämättä auta akuuttiin nälkään, sillä annokset myydään (yleensä) jäähdytettyinä.

ResQ:ssa nopeat syövät parhaat. Sovellus vaatii luottokorttitietojen syöttämisen, mikä onkin järkevää, jotta ostoksia voi tehdä myös lennossa. Kuitti tulee sähköpostiin.

Testasimme muutamaa annosta:

Sun Wok, Ideapark

Teriyaki tofu, hinta: 3,50 euroa.

Annoksen paino: 314 grammaa.

Vaikka ensin näyttää, että riisiä on annoksesta suurin osa, niin ei onneksi ole. Kokoonsa nähden todella edullinen.

Sun Wokin Teriyaki tofu. KUVA: Kati Valjus

Phuket Thai, Kauppurienkatu 4

Kana cashewpähkinä, hinta: 5 euroa.

Annoksen paino: 504 grammaa.

Näppärästi pakattu. Itse ruoka ja paistettu riisi eri lokeroissa. Tuoreita kasviksia.

Phuket Thain Kana-cashewpähkinä. KUVA: Kati Valjus

Ravintola Puistola, Pakkahuoneenkatu 15

Raparperi-mansikkamarenkipiiras pala, hinta: 2,90 euroa.

Reilun kokoinen piiraspala. Ekologinen leivosrasia, joka kestää myös kuljetuksen.

Ravintola Puistolan Raparperi-mansikkamarenkipiiraspala. KUVA: Kati Valjus

Pikku Panda, Kauppatori

Salmon course - lohiannos, hinta: 5,50 euroa.

Annoksen paino: 420 grammaa.

Joukon ainoa pettymys. Sisällössä eniten riisiä ja lohi jo hiukan kuivahtanut. Kauppahallissa sijaitseva Pikku Panda menee kiinni jo viideltä. Kannattaa katsoa noutoajat tarkasti.

Pikku Pandan Salmon course -lohiannos. KUVA: Kati Valjus

Puistokahvila Makia, Otto Karhin puisto

Katkarapusmörre, hinta: 2 euroa.

Todella hintansa arvoinen, reilusti katkarapuja sisältävä leipä. Sopii hyvin vaikka lounas- tai piknik-evääksi.