Suku ja kesän keikat tuovat metallibändi Battle Beastin laulajan Noora Louhimon takaisin juurilleen Ouluun

Suku ja kesän keikat tuovat Battle Beast –bändin metallisen kovan laulajan Noora Louhimon, 30, Pohjois-Suomeen vastakin.

Hän on vastikään palannut koti-Suomeen koko Euroopan kattavalta kiertueelta. Toukokuun jälkipuolella bändi kävi vielä Venäjällä kahdella keikalla.

– Taakse jäi juuri 15 eri maata. Kiertue oli menestyksekkäin tähän asti ja sen huomasi muun muassa siitä, että keikkapaikat olivat vaihtuneet isommiksi, Louhimo kommentoi tuoreeltaan.

– Yleisö oli äänekkäintä Pariisissa ja Barcelonassa. Stuttgartissa oli taas suurin määrä kuulijoita paikalla.

Euroopan kiertue kesti kuusi viikkoa. Sen ajan bändi ja muut tarvittavat ihmiset – yhteensä parikymmentä henkilöä – asuivat kaksikerroksisessa bussissa, jonka yläosassa nukuttiin ja alakerrassa vietettiin sosiaalista elämää.

– Kun keikka oli ohi, pakattiin bussi ja asetuttiin yöpuulle. Bändin ja muiden nukkuessa kuskit ajoivat seuraavaan paikkaan.

Kiertueiden vakiovitsaus on niin kutsuttu bussiflunssa, jonka saa ensin yksi matkustaja ja kiertävän ilmastoinnin kautta tavallisesti kaikki muutkin. Matkalla ehtii kuitenkin levätä, eikä pienten vilustumisten anneta häiritä lavaesiintymisiä millään tavalla.

Maaliskuussa ilmestyi Battle Beastin viides studioalbumi No More Hollywood Endings. Eurooppaan lähtöä ennen bändi teki muutaman kotimaan keikan. Suomessa Turku ja Louhimon nykyinen kotikaupunki Tampere olivat ensimmäisenä loppuunmyytyjä. Oulun Teatrialla yleisöä oli mukana 2200 henkeä.

– Aina kun ollaan pohjoisessa tai juuri Oulussa, niin porukkaa kyllä riittää. Varmasti ihmisiä tulee kaupunkiin lähikunnistakin, Louhimo arvelee.

Louhimo ”kävi syntymässä” Raumalla, mutta hänen juurensa ovat Oulussa. Sieltä ovat hänen isovanhempansa ja vanhempansa, velikin on syntynyt Oulussa. Tänä päivänä kaupungissa asuu edelleen Louhimon tätejä ja serkkuja.

Louhimo on aina pitänyt Oulusta ja hän kertoo monien lapsuusmuistojensa liittyvän siellä mummuloihin ja Markkuuseen isänsä vanhempien mökille. Nykyisin laulajan tuovat pohjoiseen edelleen suku tai keikat – seuraavaksi kesäinen Rock in the City -festivaali, joka kiertää Suomea.

Battle Beast -bändi on seuraavaksi keikalla Oulussa Rock in the City -festivaalilla lauantaina 29.6.2019 klo 20.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle.