Oululaisella Pekka Tahkolalla on yli kymmenen pyörää ja osalla menopeleistä on omat nimet

Pyöräily on mukavaa ja järkevää, mutta ennen kaikkea se on hauskaa, sanoo Pekka Tahkola. Oulussa on Tahkolan mielestä hyvä pyörätieverkosto ja siksikin helppo liikkua.

– Erityisesti kaupungissa on helppo kuljettaa tavaraa pyörän avulla, Tahkola toteaa.

Tahkola omistaa yli kymmenen erilaista pyörää, joista useimmilla on nimet.

– Pyrkijää käytän tavaran kuljettamiseen. Pappiskalla taas liikun päivittäin. Pinkki Kostaja on puolestaan niin sanottu tyhmäpyörä, Tahkola naureskelee.

Näiden lisäksi Tahkolalta löytyy muun muassa muita vanhoja pyöriä ja maastopyöriä. Tahkola ei ole varsinaisesti missään vaiheessa aloittanut pyörien keräämistä, vaan niitä on vuosien varrella vain kertynyt.

Pyöräilemällä Tahkola tykkää tutkia uusia paikkoja.

– Olen yrittänyt ajaa kaikki tiet ja polut täällä Oulussa, mutta vielä on tehtävää, hän naureskelee.

Tahkola pitää erityisesti luonnossa pyöräilemisestä sekä uusien reittien ja vanhojen polkujen etsimisestä. Muillekin hän suosittelee uusien reittien kokeilemista samojen tuttujen reittien sijaan.

– Tärkeintä on kuitenkin se, että pyöräilee silloin, kun se on mahdollista ja ehkä jopa hauskaa, Tahkola painottaa.

Tahkola on yksi Krossikommuuni ry:n perustajajäsenistä. Yhdistys järjestää vuosittain muun muassa Suomen suosituimpiin lukeutuvan Syöte MTB -maastopyöräilytapahtuman sekä ilmaisia cyclocross-tapahtumia Oulussa.

Tahkola on työssään erikoistunut pyöräliikennesuunnitteluun. Hän pyrkii suunnittelemaan liikkumisesta järkevää ja sitä kautta myös parantamaan kaikkien hyvinvointia. Työn puolesta Tahkola on käynyt ulkomailla, kuten Kanadassa ja USAssa, kertomassa Oulun pyöräilykulttuurista.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle.