Naapureiden innostunut tehotiimi on kuvannut Oulun seudulla lyhytelokuvaa työnimellä Metsänpeitto

Työnimellä Metsänpeitto tunnettu lyhytelokuva on herättänyt kiinnostusta Oulussa ja Muhoksella. Elokuvan kuvaukset on saatu nyt päätökseen ja se on tarkoitus julkaista ennen kesää 2019.

Tarina seuraa nuoren tytön henkistä kasvua hänen etsiessään tietään takaisin kotiin villissä erämaassa.

Lyhytelokuvan taustalla ovat muhoslaiset naapurukset, Sami ja Reetta-Mari Mustonen, Tuomas ja Maiju Kinnunen sekä pääosaa näyttelevä Saara Runtti, jotka kaikki tekevät elokuvaa omaksi ilokseen ja vapaa-ajallaan.

Metsänpeitto-elokuvan kuvaukset on saatu päätökseen. Pääosassa näyttelevä Saara Runtti ylittää kaikki odotukset. KUVA: Metsänpeitto-elokuva

Kuvausten aikana tuotantotiimin jäsenet ovat kiertäneet lähialueilla Paltamossa, Puolangalla, Pudasjärvellä, Kiimingissä ja Yli-Iissä, minkä seurauksena porukasta on tullut oikea tehotiimi. Sami Mustosen elokuva onkin jälkituotantoa vaille valmis.

– Olen elänyt unelmiani, Sami Mustonen kiteyttää.

Muun muassa elokuvan ohjaajana, kuvaajana, käsikirjoittajana ja editoijana toiminut Mustonen kertoo, että serkkunsa Saara Runtti on ylittänyt odotukset pääosan esittäjänä.

– Saaralla ei ole näyttelytaustaa, mutta vaikka olisikin niin en olisi voinut kuvitellakaan, että tällainen tärppi tulee.

Sami Mustosen videokuvausharrastus on alkanut jo 20 vuotta sitten.

– Vuonna 98 saatiin sedältä lainaan analogivideokamera ja alettiin tekemään sketsejä naapureiden kanssa. Siitä lähtien elokuvat ja niiden tekeminen ovat olleet lähellä sydäntä.

Mustonen kertoo olleensa aina hyvin kiinnostunut elokuvien tekemisestä, mutta projektit ovat katkenneet käsikirjoitusten puuttumisen takia. Suurimpina haasteina tässä tuotannossa hän kertookin olleen käsikirjoittamisen, äänityksen ja musiikin.

–Musiikkia ei vielä olla alettu työstää, mutta se tulee olemaan haastavaa. Sopiva tekijä on vielä hakusessa.

