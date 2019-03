Kokki Janne & Lentävät lautaset hämmentää Leevi & The Leavingsistä, Jukka Pojasta ja Rauli Bäddingistä rockabillyä

Oulun Korvenkylästä kotoisin oleva Janne Pekkala on monelle tuttu kasvo televisiosta, ääni radiosta ruoka-aiheisten ohjelmien ja kirjojen parista. Musiikki on ollut Janne Pekkalan elämässä merkittävässä roolissa pidempään kuin kokin univormu.

Lavalle Pekkalan saa adrenaliiniryöppy.

– En voi kieltää, ettenkö rakastaisi esiintymistä varsinkin silloin kun se menee hyvin. Pekkala kertoo olevansa kova jännittäjä, mutta sitä harvoin huomataan.

Viimeisin bändiprojekti on syksyllä kasattu Kokki Janne & Lentävät lautaset -yhtye, joka soittaa suomalaista musiikkia väännettynä rockabilly-muottiin. Sovitettavana on tällä hetkellä muun muassa Jukka Poikaa, Rauli Baddingia ja Leevi & The Leavingsia.

Pekkalan ensimmäisellä bändillä, Rednecksillä, ei ollut paikkaa eikä juurikaan soittimia.

– Mahtava oli tuo Merikosken yläasteen edesmennyt musiikinopettaja Vesa Pentti, joka päästi meidät sinne perjantaisin tunniksi treenaamaan, Pekkala muistelee.

14-vuotiaan Pekkalan soittimeksi valikoituivat rummut, koska bändissä ei ollut rumpalia. Soittoa hän opetteli muita seuraamalla, juttelemalla ja jamittelemalla.

Pekkala sai keittiöapulaisen paikan noin 16-vuotiaana Kauppahotellista, jossa hän tiskasi ja kuori perunoita. Lisäpotkua ammatinvalintaan hän sai varusmiespalvelusta laivakokkina sukeltajien emäalus Mursulla 83-84.

1990 tuli merkittävä käänne, kun hänelle tarjottiin paikkaa juuri perustetusta 45-specialista.

Pekkala päätyi TV2:n Pikkuposteljooni-lastenohjelmaan 90-luvun alussa. Pikku posteljoonin loputtua Pekkala alkoi tekemään Eväsreppu-radio-ohjelmaa. Sen pohjalta kehittyi TV2-kanavalle Makupalat.

– Pilotti kuvattiin nelivitosen minikeittiössä. Pujottelulasit päässä pilkottiin sipulia, ettei itketä, ja paistettiin broileria.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle.