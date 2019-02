Kale! kokkeilee: Kuumakivihieronta pehmittää raavaankin miehen, vaikka hoitoihin tullaan yleensä hieman nolostellen

Kale! passitti minut kokeilemaan kuumakivihierontaa, minkä otin mielenkiintoisena tilaisuutena palata kotiin yhtä kokemusta rikkaampana. Miltä kuumakivihieronta raavaasta miehestä sitten lopulta tuntui?

Kuumat kivet liukuvat selkääni vasten. Anna Antonen Hyvän olon pirtistä laittaa kivet selälleni ja alkaa hieroa.

Keskustelemme aluksi, mutta pian kivien liukuessa ja kolahdellessa hiljaisesti yhteen silmäni käyvät raskaaksi ja lopulta sulkeutuvat.

En ole enää tässä maailmassa. Mielessäni ei liiku enää yksikään ajatus. Hetkeä aikaisemmin niskaani kiristi, mielessäni poukkoilivat dokumenttielokuvan tuotannon deadlinet, kalusto sekä kuvauspaikat, seuraavan viikon aikataulu, freelance-työt, talousasiat, ihmissuhteet. Lista jatkuu loputtomiin. Vaan ei enää: jäljellä on vain tyhjyys.

Yhdistelmähieronnan alussa kuumat kivet lämmittävät lihaksia samaan tapaan kuin kuuma ilma saunassa istuessa. Kun kuumilla kivillä on hierottu ja lihakset lämmitetty, siirrytään klassiseen hierontaan, joka kiihdyttää aineenvaihduntaa, rentouttaa lihaksia, lievittää kipua ja parantaa nivelten liikkuvuutta.

Tämä taisi olla toinen kerta koskaan, kun olen käynyt hieronnassa. Tiedostan, että se olisi tarpeellista lihashuollon ja ylipäätään hyvinvoinnin näkökulmasta, mutta jostain syystä siihen on suuri kynnys. Miksi?

Muun muassa kuumakivi- ja yrttipussihieronnasta tulee itselle ensimmäisenä mielikuva, jossa ilman valtaavat eteeriset tuoksut ja hoidot keskittyvät enemmänkin energioiden kanavointiin kuin lihasten muokkaamiseen.

Antonen on huomannut saman.

– Jos hieronnalla on joku etuliite miehet ajattelevat, että se on naisille suunnattu juttu.

Miehet eivät ehkä ole hyvinvointipalveluiden kiihkeintä asiakaskuntaa, koska se vaatisi sen tosiasian myöntämistä, että itsellä on tarvetta kehonsa huoltamiseen. Onko tämä heikkouden osoitus? Lääkäriinkin mennään vasta pää kainalossa, tunteita tai heikkoutta ei näytetä. Tämä on ollut myös omakohtainen kokemukseni, josta olen pyrkinyt tietoisesti myöhemmin eroon.

Onko hyvinvointipalveluiden käyttö sittenkin voimannäyttö, koska puuttuu ongelmakohtiin ja tekee asioiden parantamiseksi jotain konkreettista? Tänä päivänä kehosta ja mielestä tulee pitää hyvä huoli. Työelämän vaatimukset ja tehokkuus ovat kovia ja mieli on koetuksella vapaa-ajallakin: uutta tietoa, ärsykkeitä, mainoksia ja värivaloja tulvii joka suunnasta ympäri vuorokauden eikä se välitä sukupuolesta.

Antonen kertoo, että usein miehet tulevat kuumakivihierontaan hieman nolona. Se on usein lahja vaimolta tai tyttöystävältä.

– Lähtiessä he kertovat aina, että fiilis on mahtava. Itselle huippujuttu on se, että käsitys hieronnasta on muuttunut.

Oma käsitys hoidoista muuttui myös kerralla. Vaikka lihakset olisivatkin kunnossa, rentoutus tulee tarpeeseen arjen paineiden keskellä. Miehenäkin tunnistan sen tulleen tarpeeseen. Ehkä joudun pian vastaamaan itselleni kysymykseen: kuinka nyt pärjään ilman tällaista rentoutusta?