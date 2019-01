Kahavilla: Munkkikahvit maistuvat punaposkisille laskijoille Ruskotunturin juurella

Jätevuoren päälle rakennettu Ruskotunturi palvelee talviurheilijoita nyt jo kuudetta talvikautta. Oli siis aikakin, että oululaisten oma tunturi on saanut kunnollisen kahvion. Uusi vuokraamo-kahvilarakennus on kaikessa hiljaisuudessa noussut Ruskotunturin kupeeseen tälle talvikaudelle.

Ruskotunturin kahvion tarjonta ei valikoimillaan varsinaisesti päätä huimaa, mutta perusjuttuja täältä saa, kuten ranskalaisia ja hodareita pikkunälkään ja tuoreita munkkeja kahvin tai kaakaon kyytipojaksi. Näyttääpä kahviossa olevan anniskeluoikeudetkin.

Ruoka-annosten lisäksi löytyy minikokoisia sipsipusseja, suklaapatukoita ja kaapillinen virvoitusjuomia. Jokaiselle siis löytyy varmasti jotakin, ja hinnatkin ovat varsin maltilliset.

Ruskotunturilla käy joululomien aikaan kuhina. Punaposkista asiakasta tulee yhdestä ovesta sisään ja menee toisesta ulos, kun laskijat käyvät levähtämässä ja lämmittelemässä varpaitaan. Pienehkössä kahvilassa meinaavat käydä istumapaikat vähiin, tosin monet siirtyvät takaisin rinteeseen heti purtavansa nautittuaan.

Ranskalaiset ja hodarit ovat perusmättöä, joilla pikkunälän saa kyllä mainiosti siirtymään. Kahvion sisustus on mukavan raikas, joskin siisteydessä on kiireisenä päivänä hiukan toivomisen varaa. Annetaan se anteeksi, sillä tällaisina superpäivinä, kun keli on kohdillaan ja koululaisilla lomaa, henkilökunnan aika menee varmasti asiakkaiden palvelemiseen siivoamisen sijaan.

Ruskotunturin kahvion ikkunasta voi seurata oululaisten oman laskettelukeskuksen vilinää. Onhan tämä nyt ihan mahtavaa, että Oulussa on tällainen paikka! Laskettelemaan pääsee keskellä kaupunkia. Vielä kun joukkoliikenne saataisiin kulkemaan näille nurkille.

Kahvion seinän takana on upouusi välinevuokraamo. Kun sen puolelle kurkkaa, huomaa, että nyt on panostettu tosissaan laatuun. Ei jää mutkamäkiharrastuksen aloittaminen enää välineistä kiinni!

Ruskotunturin kahvio

Ruskotunturintie 10

Avoinna: Ruskotunturin aukioloaikojen mukaan eli ma–pe kello 16–20, la–su kello 10–17.

Mitä maksoi: Munkki 2 euroa, ranskalaiset 3,50 euroa, hodari 4 euroa, kahvi 2 euroa.

Kiitämme: Oululaisten oma tunturi palvelee asiakkaitaan nyt entistä paremmin. Muutamalla eurolla saa sopivasti vatsantäytettä, jonka jälkeen voi jatkaa laskemista.

Moitimme: etupäässä lasten ja teinien kansoittaman kahvion siisteydessä on hiukan toivomisen varaa.