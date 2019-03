Kahavilla: Kontinkankaan kampuksella varaslähdön ottanut Cafe Galenos on lääkisläisten uusi kohtauspaikka

Oulun yliopiston Kontinkankaan kampuksen uusi kahvila, Cafe Galenos, on avattu remontissa olevan Telluksen aulatiloissa. Ravintolapäällikkö Senni Heikkisen mukaan kahvila otti pienoisen varaslähdön aloittamalla jo toimintansa.

– Aiemmin täällä oli kerrosta ylempänä Nettikahvila, joka oli aika hiljaisella sijainnilla. Remontin yhteydessä päätettiin muuttaa katutasoon. Nyt tämä on varmasti käytännöllisemmällä paikalla, kun tähän voi tulla suoraan luennolta ja pihaltakin, Heikkinen kertoo.

Varsinaisen Telluksen remontti valmistuu näillä näkymin elokuussa, jolloin vietetään viralliset avajaiset. Siihen mennessä saadaan kahvilan lopulliset kalusteet ja tuotevalikoimaakin on tarkoitus laajentaa.

Tällä hetkellä Galenoksen valikoimasta löytyy take away -salaatteja, makeita ja suolaisia kahvilatuotteita wrapeista raakakakkuihin, kahvia, teetä, erilaisia virvokkeita ja karkkia. Kahvilassa on myös anniskeluoikeudet.

– Suunnitelmissa on ottaa valikoimaan myös kevyet lounasvaihtoehdot, kuten keittolounaat, Heikkinen sanoo.

Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan kahvilaa onkin jo ehditty odottaa, sillä aiempi Nettikahvila on ollut viimeksi auki puolitoista vuotta sitten. Kahvilan muuton myötä myös kahvilan nimi muuttui, mitä varten järjestettiin nimikilpailu.

– Nimikilpailuun tuli kymmeniä ehdotuksia ja Galenos oli yksi niistä. Lääkisläisille tämä nimi kertoo paljon.

Galenos on auki arkisin aamukahdeksasta puoli kolmeen saakka iltapäivällä. Jos tarvetta ilmenee, pidempiäkin aukioloaikoja voidaan miettiä.

Kolmannen vuoden lääketieteen opiskelija Johanna Palomäki piipahti Galenoksessa kahvilla avajaisviikolla.

– Kiva juttu, kun tulee uutta. Onhan tämä motivaattori opiskeluunkin, kun tietää, että täällä on välipalaa tarjolla. Varmasti tulee haettua take away -kahvit täältä mukaan, Palomäki arvelee.

Palomäki toivoo uuteen kahvilaan säännöllisempiä aukioloaikoja kuin aiemmassa Nettikahvilassa. Kahvilan lounassuunnitelmat kuulostavat hyvältä, sillä lähellä olevat opiskelijaravintolat ovat Palomäen mukaan tällä hetkellä aika ruuhkautuneet.

– Toivottavasti hinnat ovat mahdollisimman opiskelijaystävälliset. Sehän tietysti vaikuttaa paljon siihen, tuleeko käytyä sitten syömässä täällä.

Cafe Galenos

Missä: Kontinkankaan kampuksella, Aapistie 7A

Mitä: Take away -salaatteja, makeita ja suolaisia kahvilatuotteita, kahvia, teetä, erilaisia virvokkeita, karkkia.

Avoinna: ma–pe 8–14.30