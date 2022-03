Menneen maailman lumoa löytyy Pohjois-Suomen kartanoista ja huviloista, joita Kalevan vanhat kuvat esittelevät.

Kuvagalleriaan on koottu 54 kuvaa niin Oulun seudun kuin myös muun pohjoisen Suomen historiallisista rakennuksista.

Osa rappiolle päästetyistä huviloista ja kartanoista on tuhoutunut. Osa on korjattu nykyisin entistä ehompaan kuntoon.

Kuvia on 1900-luvun alkupuolelta aina vuoteen 2006 saakka.